Delprojektledare Dokumentation
Placeringsort: Stockholm (arbete sker på kundens anläggningar och kontor)
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Uppdragsperiod: 27 okt 2025 - 26 okt 2026
Option på förlängning: 12 + 12 månader
Om uppdraget
Vi söker en Delprojektledare Dokumentation som vill arbeta på strategisk nivå och ansvara för dokumentsamordningen inom större investeringsprojekt. Rollen innebär att du leder, driver och kravställer delprojekt inom teknisk anläggningsdokumentation och fungerar som den centrala kontaktytan mellan projekt och förvaltningsorganisationen i dokumentationsfrågor.
Uppdraget ställer höga krav på struktur, samordningsförmåga och vana att arbeta i tekniskt komplexa projekt.
Ta fram kravlistor, budget, tids- och resursplan för tekniska dokumentationsleveranser.
Upprätta dokumentationsplaner, dokumentlistor och instruktioner i samråd med projektledningen.
Säkerställa att dokumentationskrav och projektets milstolpar uppfylls.
Stödja tekniska delprojektledare i frågor som rör dokumentation och dokumenthantering.
Planera och leda granskningsprocessen för projektets dokumentationsleveranser.
Utbilda projektmedarbetare och leverantörer i dokumentationskrav.
Säkerställa att rätt mallar och rutiner används i enlighet med gällande standard.
Rapportera status löpande och hantera eventuella budgetförändringar kopplat till dokumentation.
Ansvara för leverans av förvaltningsbar anläggningsdokumentation till förvaltningen samt data till underhållssystemet IFS. Kravprofil för detta jobb
Obligatoriska krav:
Teknisk högskoleutbildning.
God kännedom om teknisk dokumentation och ritningar.
Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag med hög kvalitet (referenser ska kunna styrkas via CV).
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Körkort B.
Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning vid behov.
Meriterande:
Flera års erfarenhet av projekt- eller delprojektledning inom teknisk anläggningsdokumentation.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trygg i ledarrollen. Du har en naturlig förmåga att samarbeta över organisatoriska gränser, samtidigt som du kan driva och följa upp arbetet självständigt.
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder spännande uppdrag hos svenska företag och myndigheter. Som konsult hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens, delta i strategiskt viktiga projekt och arbeta i professionella team med fokus på långsiktighet och utveckling.
