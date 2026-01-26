Delprojektledare berg och mark
Vi söker en Delprojektledare byggledning inom berg- och markarbeten till en myndighet inom elkraft.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationering i Stockholm. Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren ansvarar för berg- och markarbeten i ett eller flera stationsprojekt. Rollen omfattar byggledning, samordning mellan entreprenader och projektaktörer samt uppföljning av tid, kostnad, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Byggledaren säkerställer effektivt informationsflöde, dokumentation och rapportering samt bidrar proaktivt till projektets framdrift och leveranser.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Delta i projektering och produktionstekniska lösningar samt genomföra byggledning på plats
Följa upp teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Ta fram underlag för uppföljning, prognoser och riskhantering
Skapa goda relationer med närliggande verksamheter och samverka med enheter och entreprenörer i alla skeden
Säkerställa att entreprenörens egenkontroll och dokumentation för förvaltningsskedet redovisas och bevaras
Skapa förutsättningar för effektiv och säker byggnation inom ansvarsområdet
Rapportera risker, tillbud och arbetsmiljö- eller miljöolyckor till leverantör och projektledare
Löpande dokumentera projektets framdrift och kontrollera verifikat för utfört arbete
Uppskatta kvarstående tid, kostnad och innehåll samt rapportera progress och avvikelser månads- och kvartalsvis
Leverera underlag för beslut som påverkar kontraktet och stödja projektledare vid kostnadsdiskussioner
Delta i och vid behov leda bygg- och samordningsmöten
Utföra stickprovskontroller av produktion och produkter samt säkerställa att avvikelser dokumenteras och åtgärdas
Ansvara för skydds- och miljöronder
Säkerställa samordning med anläggningsägarnas drift- och anläggningsentreprenörer
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet som platschef, byggledare eller motsvarande för bygg- och anläggningsprojekt.
Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av bygg- och anläggningsprojekt på totalentreprenad med affärsformen samverkan.
Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i både svenska och engelska.
Meriterande
Du ska ha genomgått ESA utbildning, lägst ESA-E2 Icke-elektriskt arbete.
Du ska ha genomgått BAS-P/U utbildning.
Konsulten bör ha högskole- eller universitetsexamen om minst 120p/180hp inom bygg och anläggning.
Du bör ha minst 4 års arbetslivserfarenhet av projekteringsledning.
Du bör ha minst 4 års arbetslivserfarenhet av arbete som projektledare för bygg- och anläggningsprojekt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
