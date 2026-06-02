Delprojektledare
Vi söker en Delprojektledare för Dokumentation till PMO Central till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Delprojektledare Dokumentation för investeringsprojekt inom teknisk anläggningsdokumentation. Rollen innebär ett övergripande ansvar för dokumentsamordning och styrning av dokumentationsprocesser i projektmiljöer, där du leder, driver och kravställer delprojekt kopplade till teknisk dokumentation. Du fungerar som kontaktyta mellan projekt och förvaltningsorganisation samt säkerställer att dokumentationskrav, processer och leveranser genomförs enligt uppsatta krav och tidplaner.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Ta fram och följa upp kravlistor, budget, tidsplaner och resursplaner för dokumentationsleveranser
Upprätta dokumentationsplaner, dokumentlistor och instruktioner för teknisk dokumentation
Samordna och stödja projektorganisationen i frågor kring teknisk och anläggningsteknisk dokumentation
Hantera och söka relevant dokumentation i digitala och fysiska arkiv
Informera om tidplaner, TG-punkter och leveranser av slutdokumentation
Utbilda projekt och entreprenörer i gällande dokumentationskrav och processer
Säkerställa leverans av förvaltningsbar dokumentation och data till underhållssystem
Leda och följa upp dokumentationsarbetet enligt projektplan och gällande standarder
Säkerställa användning av rätt mallar, rutiner och dokumenthantering
Planera och driva granskningsprocesser för dokumentationsleveranser
Samverka i arbetsmiljörelaterade dokumentationsfrågor med BAS-P/BAS-U
Upprätta rollbeskrivningar samt rapportera status löpande till projektledare
Agera mottagare av teknisk dokumentation och delta i beslut kring projektspecifika dokumentationsfrågor
Krav (OBS, obligatoriska)
Teknisk högskoleutbildning.
God kännedom om teknisk dokumentation och ritningar.
Har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag inom aktuellt område med hög kvalitet. (Nämn referensuppdrag som framgår av CV).
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Du kan behöva säkerhetsklassas då uppdragen kan förekomma på säkerhetsklassade anläggningar.
Körkort: B
Meriterande
Flera års erfarenhet av projekt- eller delprojektledning inom Teknisk anläggningdokumentationDina personliga egenskaper
Självgående
Kommunikativ
Ledaregenskaper gällande att leda och drivaOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7813169-2030200".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY
För detta jobb krävs körkort.
