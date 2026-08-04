Dedicare söker familjerättssekreterare
Dedicare AB (publ) / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Dedicare är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor och socionomer till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen är noterat på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011. Dedicare är medlem i Almega Kompetensföretagen och har därmed kollektivavtal för alla anställda. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 vilket innebär att våra processer är kvalitetssäkrade och att vi tar hänsyn till miljöaspekter när vi driver vår verksamhet.
Söker du efter en seriös arbetsgivare som gör det möjligt för dig att ta uppdrag enligt dina önskemål?
Vi söker en familjerättssekreterare med minst 3 års erfarenhet till ett uppdrag i Stockholms län. Uppdraget är på heltid. Perioden är snarast och pågår fram till 270131 med möjlighet till förlängning.
Du får trygga anställningsvillkor, goda förmåner och en personlig kontakt med din konsultchef, samtidigt som du kan fokusera på dem som behöver din hjälp. Som socionomkonsult är det viktigt att du är självständig och beredd på ett omväxlande och utmanande arbete. Du är självgående och har förmåga att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Som person är du lyhörd, positiv och lösningsorienterad.
Våra kunder förväntar sig snabbhet och effektivitet liksom goda kunskaper inom det svenska språket, såväl i tal som i skrift. Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som varit verksamt sedan 1996 och är idag en av Nordens ledande leverantör av socionomer, läkare, sjuksköterskor, och andra profiler inom vårdsektorn.
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
• Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning, friskvårdsbidrag är en självklarhet.
• Du får en lön som är synonym med dina prestationer.
• Du får personlig och nära kontakt till din chef.
• Du får möjlighet till utveckling och därtill stöttning av din chef på vägen.
• Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens.
Vill du bli en av oss?
Besök gärna vår hemsida www.dedicare.se/socionom
för mer information!
Vi håller intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.se/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Dedicare Sverige AB Kontakt
Senior konsultchef
Hanna Rehnberg Hanna.Rehnberg@dedicare.se +46705487952 Jobbnummer
10022113