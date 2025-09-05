Dataskyddsombud DSO
Västra Götalandsregionen / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2025-09-05
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Är du en lagspelare som brinner för dataskyddsfrågor, digitaliseringen av samhället och tycker om att hitta lösningar på komplexa problem tillsammans med andra? Vill du ingå i ett team av dataskyddsombud med målet att bidra till utvecklingen av dataskyddsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter? Du ingår i ett team av fem stycken dataskyddsombud som har uppdraget för ett 30-tal olika personuppgiftsvariga nämnder och styrelser. Hos oss får du möjligheten arbeta tillsammans med många olika professioner med spännande frågor inom bland annat hälso- och sjukvård och forskning, medicinteknik, AI, informationssäkerhet, verksamhetsutveckling och olika former av samverkan med andra organisationer.
Ditt uppdrag
Uppdraget som dataskyddsombud innebär att du ska fullgöra de uppgifter som åligger ett dataskyddsombud enligt GDPR och andra regelverk. Du kommer att vara DSO-teamets kontaktperson för några av Västra Götalandsregionens förvaltningar.
Du stöttar förvaltningar med råd och stöd inom dataskyddsfrågor samt jobbar med utbildning och information till personal inom VGR:s olika verksamheter. Du bygger och medverkar i olika nätverk och grupperingar där frågor om dataskydd hanteras.
Du följer upp och kontrollerar att reglerna i GDPR och andra författningar tillämpas inom de verksamheter som du är ansvarig för. Det sker genom utförande av årliga kontroller och rapporter i enlighet med teamets framtagna årsplan.
Du deltar i teamets utvecklingsarbete och bidrar till att säkerställa att dataskyddsprocesserna hålls samman inom hela Västra Götalandsregionen, och att tillämpningen av bestämmelser är enhetlig i hela regionen.
För att lyckas i rollen behöver du:
För tjänsten gäller att du ska ha:
Högskoleexamen inom relevant område så som t.ex. jurist, systemvetare,
informationssäkerhetsutbildning, statsvetare eller annan för uppdraget relevant utbildning.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor
Utöver detta är det meriterande för tjänsten om du har
Tidigare arbetat som Dataskyddsombud
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Arbetat med tillsyn, revision eller compliance.
Erfarenhet från dataskyddsfrågor inom hälso- och sjukvården.
Vana att jobba utvecklingsorienterat i ett team.
Som person behöver du gilla att arbeta i grupp, och att arbeta för att utveckla gruppens kompetens, och sträva mot att nå teamets målsättningar och uppdrag. Du förväntas arbeta för utvecklingen av regionens gemensamma dataskydssprocesser, och se till hela regionens behov i ditt arbete. Det är positivt om du har ett intresse för ny teknik. Du förväntas ha integritet samtidigt som du har mycket god förmåga att bygga förtroendeskapande relationer.
Vad kan vi erbjuda dig?
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
