Dataskyddsombud
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Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en avgörande länk i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker nu dig som är jurist och har erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor. Ta chansen och sök till en av Sveriges viktigaste och mest spännande arbetsplatser!Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Dataskyddsombudet har en oberoende rådgivande och kontrollerande roll och har till uppgift att vägleda organisationen, ledningen och de anställda om deras skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.
Dataskyddsombudet är också kontaktperson för Integrationsskyddsmyndigheten (IMY) och de personer vars uppgifter Svenska kraftnät behandlar.
Som dataskyddsombud har du bl.a. följande arbetsuppgifter;
Ansvar för styrdokument, processer och ramverk samt strukturer och rutiner inom dataskyddsområdet.
Ansvar för, och arbete med, register över behandlingar av personuppgifter.
Utredning och bedömning av misstänkta incidenter samt hantering, rapportering, anmälan och uppföljning av konstaterade incidenter.
Stöd vid hantering av utövande av rättigheter och kontaktperson i relation till registrerade.
Tillhandahållande av utbildning.
Råd avseende upprättande av konsekvensbedömningar och övervakning av deras genomföranden.
Kontaktperson gentemot IMY och kontaktperson mot anställda och registrerade personer.
Ställningstaganden i strategiska dataskyddsfrågor.
Tillse efterlevnad av verkets skyldigheter inom dataskyddsområdet.
Rapportering av dataskyddsarbetet till generaldirektör och styrelse.
Som jurist och dataskyddsombud på Svenska kraftnät får du möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta med olika yrkeskategorier, att hitta lösningar på verksamhetens rättsliga frågeställningar och förklara de rättsliga ramarna.
Genom att utveckla en god samverkan mellan olika kompetenser och olika delar av organisationen bidrar du till en rättssäker och enhetlig rättstillämpning inom Sverige och inom den komplexa organisation som Svenska kraftnät är.
Dataskyddsombudet är organisatoriskt placerad på Rättsavdelningen, direkt under avdelningschefen och rapporterar dataskyddsarbetet till generaldirektören och styrelsen. Du arbetar även nära den dataskyddsjurist som är placerad på enheten verksjuridik.
Rättsavdelningen är organisatoriskt placerad direkt under generaldirektören.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta med andra då du kommer att ha många kontaktytor både inom och utanför myndigheten. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan både själv och tillsammans med andra driva dina frågor framåt. I rollen är det också viktigt att du har hög integritet, ett gott omdöme samt att du är lösningsorienterad och därmed har förmågan att hitta lämpliga lösningar för de frågor som uppstår i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du ska ha en svensk juristexamen eller jur.kand. examen.
Du har även:
Minst fyra års aktuell erfarenhet av självständigt juridiskt arbete, som dataskyddsombud eller dataskyddsjurist eller inom IT-rättsjuridik på en stor myndighet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Kvalificerad utbildning inom dataskydd.
Erfarenhet av tolkning, implementering och tillämpning av EU-rättsakter.
Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa OSL i digitala miljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att utbilda.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med AI.
Dokumenterad erfarenhet av projektledning.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Resor kan förekomma i begränsad utsträckning.
Möjlighet till distansarbete upp till 50%, när arbetet så tillåter.
Sista dag att ansöka är 14 augusti 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Maria Örtenholm, Rekryterande chef, 010-350 93 20.
Lennart Jansson, Ansvarig rekryterare, 010-350 91 49.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010-475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010-475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9971762