Datakoordinator/data steward
Stockholms Universitetsbibliotek / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitetsbibliotek i Stockholm
Stockholms universitet är en drivande aktör för övergången till öppen vetenskap och erbjuder en relevant och högklassig forskningsinfrastruktur med ett aktivt arbete för nationell och regional samverkan inom området.
Universitetsbiblioteket är en infrastruktur inom Stockholms universitet med en bred verksamhet och en mångfald av tjänster som är i framkant på flera områden - bland annat inom öppen vetenskap.
Under våren kommer Stockholms universitet stärka sin organisation för hantering av forskningsdata genom lokala data stewards på varje institution. Forskningsdatagruppen har i uppdrag att utveckla denna funktion där första steget blir en pilot med fem institutioner. De lokala data stewards kommer att fungera som kontaktpunkter till den centrala forskningsdatagruppen.
Universitetsbiblioteket är uppbyggt i en agil nätverksorganisation med självorganiserande grupper där rätt kompetens och förmågor ingår med mandat att driva utvecklingen, både nu och för framtiden. För Forskningsdatagruppen innebär det ett gemensamt ansvar för helheten med individuellt ansvar för olika delar, för att ge bästa service och tjänster till universitetets forskare.
Vi söker nu en data steward som vill bli en del av Forskningsdatagruppen. Du kommer att spela en central roll i det dagliga arbetet och aktivt bidra till att utveckla verksamheten framåt. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/stockholms-universitetsbibliotekPubliceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som en del av Forskningsdatagruppen kommer du att arbeta i en miljö präglad av starkt engagemang och hög ambitionsnivå, där vi samtidigt värnar om en sund balans mellan arbete och privatliv.
I forskningsdatagruppen arbetar idag fem data stewards tillsammans med kompetens från arkivfunktionen. Vi har tätt samarbete med andra specialister inom öppen vetenskap, etik, juridik, forskningsdata, IT och informationssäkerhet.
Som data steward stödjer du forskare och doktorander i korrekt hantering av forskningsdata, i enlighet med FAIR-principerna och universitetets policy för öppen vetenskap. Du arbetar nära forskarna vid institutionerna och bidrar till att möta deras behov och stärka kompetensen genom utbildningar, institutionsmöten, webbinarier och annan kommunikation.
För att lyckas i rollen behöver du ha god teknisk förståelse kombinerat med kunskap om regelverket kring forskningsdata. Du är pedagogisk och kommunikativ, med förmåga att anpassa ditt stöd efter målgruppens behov.
Arbetet omfattar också omvärldsbevakning inom forskningsdataområdet samt att, utifrån användarnas behov, vara drivande i utvecklingen av relevanta lösningar för forskarnas arbete med hantering, lagring, beskrivning, delning, publicering och bevarande av forskningsdata.Kvalifikationer
För anställningen är det nödvändigt att du har:
- avlagt doktorsexamen eller på annat sätt tillgodogjort dig förståelse om forskningens villkor, med inriktning där man har erfarenhet av att hantera stora data
- kunskaper om forskningsdatahantering inom olika forskningsmetoder
- intresse för tillgängliggörandet av forskningsdata för att öka forskningens transparens, reproducerbarhet och återanvändbarhet
- goda kommunikationsfärdigheter, både i skrift och i tal. Du förväntas att kunna kommunicera på svenska och engelska, eller att vara beredd att lära dig som en del av din anställning.
Det är meriterande om du har:
- pedagogisk kompetens, eller erfarenhet av och intresse för att undervisa
- kännedom om publiceringsplattformar för forskningsdata och intresse för att förbereda forskningsdata för publicering
- kunskaper om metadata, metadatastandarder och filformat som används för forskningsdatapublicering
- erfarenhet av att programmera (t ex BASH, Python) och kännedom om källkod som används i databaser (t ex xml, json)
- intresse för utveckling av verktyg för datahantering som är framtidssäkra (AI, dataskydd, big data).
Som person är du självgående, lyhörd och serviceinriktad och har en god förmåga att se helheter och samband. Du har lätt för att samarbeta, kan dela med dig av dina kunskaper och har god social kompetens. Du behöver vara strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt och van vid att prioritera, då du kommer att ingå i större och mindre projekt parallellt med det löpande arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av sektionschef Sofia H Bernstone, tfn 08-16 14 06, mailto:sofia.bernstone@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4435-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Stockholms universitetsbibliotek Jobbnummer
9641590