Dataingenjör (Data Engineer och/eller Analytics Engineer)
2026-02-20
Vill du vara med och utveckla omhändertagandet av dataflöden för hälso- och sjukvårdsdata på Digitaliseringsavdelningen på Socialstyrelsen? Din kompetens kommer att göra direkt samhällsnytta.
Vi söker dataingenjörer (Data Engineers och/eller Analytics Engineers) som vill arbeta med utveckling och förvaltning av en operativ dataplattform för hälso- och sjukvårdsdata.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta med utveckling, förvaltning och drift av myndighetens operativa dataplattform som används för insamling, bearbetning och visualisering av data. Utöver förvaltning av plattformen kommer du att bli involverad i arbete med myndighetens strategiska regeringsuppdrag som tekniskt stöd.
Du kommer att ingå i ett team som består av fyra dataingenjörer och en projektledare. Ni kommer tillsammans stötta verksamhetens behov av datahantering och datavisualiseringar.
Teamet som du kommer att ingå i arbetar agilt med Scrum som grund där sprintarbetet skapar struktur, tempo och framdrift tillsammans med verksamheten.
Du kommer att:
• förvalta och utveckla dataflöden från intag av data till leveransbara dataprodukter.
• modellera och strukturera databaser och datalager.
• utveckla och underhålla visualiseringar och dashboards.
• arbeta i ett team med gemensamt ansvar för effektiva arbetsprocesser.
• omsätta verksamhetens behov till tekniska lösningar.
Vi söker dig som har
• minst 5 års erfarenhet av arbete som data engineer, analytics engineer eller inom angränsande relevanta områden.
• akademisk utbildning inom relevant område exempelvis systemvetenskap.
• goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
• erfarenhet av programmeringsspråk som SQL och Python.
• erfarenhet av datavisualiseringar i BI-applikationer.
• erfarenhet av on-premise utveckling.
Det är dessutom meriterande om du har
• erfarenhet av arbete inom statlig/offentlig förvaltning.
• erfarenhet av JIRA och Confluence.
• erfarenhet av agila arbetssätt.
• erfarenhet av arbete med system med höga säkerhetskrav.
• erfarenhet av arbete i ett team med höga krav på samarbetsförmåga.
• erfarenhet av Open Source-produkter.Dina personliga egenskaper
I din roll är det viktigt att du är strukturerad och självständig samt har en god samarbetsförmåga då du kommer vara en del av ett team. Vid rekryteringen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
• Du har ett prestigelöst och nyfiket förhållningssätt.
• Du är självgående, samarbetsvillig, stresstålig, initiativtagande.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Våren 2027 flyttar vi till Solna Strand. Din tjänstetitel blir systemtekniker och din placering är på Enheten för automatiska flöden på Digitaliseringsavdelningen.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Anastasia Nyman. Anastasia.nyman@socialstyrelsen.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara Renberg, klara.renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för SACO-S är Isabelle Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2026.
