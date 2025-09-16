Databasspecialist till Must
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige. Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet.
Om enheten
Enhetens uppgift är att utveckla säkerhetsrelaterad mjukvara (applikationer). Detta inkluderar att säkerställa nödvändiga förutsättningar så som vidmakthålla samt vidareutveckla våra databashanteringssystem, effektiv testverksamhet, framåtsträvande metodutveckling, kontinuerlig kompetensutveckling, samt ändamålsenliga arbetssätt och samarbetsformer som stödjer både verksamhet och medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer ha det lösningsmässiga ansvaret inom dina områden och har som främsta uppgift att säkerställa att systemet kan förvaltas långsiktigt. Du bedömer systemets påverkan i ärenden och rekommenderar ändringar till planer, prioritering och omfattning av vidmakthållande. Allt detta i nära samarbete med kärnverksamheten så att det vi levererar blir precis vad Försvarsmakten behöver. På grund av verksamhetens säkerhetskrav krävs att arbetet utförs på plats. Beredskapstjänstgöring och resor kan förekomma.
Kvalifikationer
• Flerårig arbetslivserfarenhet som databasadministratör
• Erfarenhet av att arbeta med Linux/Unix-operativsystem
• Goda kunskaper inom T-SQL
• Djupgående kunskap i databashanteringssystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Högskoleexamen inom systemvetenskap eller annan för tjänsten relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet från att ha arbetat med IT-infrastruktur från Försvarsmakten eller annan myndighet inom totalförsvaret
• Erfarenhet av databasreplikering
• Erfarenhet av Sybase SQL Server (SAP ASE)Publiceringsdatum2025-09-16Dina personliga egenskaper
Våra medarbetare har olika bakgrund men med ett gemensamt intresse och kunskap inom IT. Som person ser vi att du är kommunikativ, ödmjuk och prestigelös samt skapar tillit i arbetsgrupper och bland medarbetare. Du är bra på att fånga upp drivkrafter och därigenom skapa hög motivation hos dina kollegor. Du trivs med att arbeta självständigt men även med att i team anta utmaningar och finna lösningar. Du har förmåga att proaktivt identifiera förbättringsmöjligheter och implementera effektiva lösningar. Det är också viktigt att vara flexibel för att kunna hantera förändrade förutsättningar samtidigt som ditt arbetssätt präglas av struktur och noggrannhet.
Som person är du trygg i dig själv, med stor integritet och är naturligt säkerhetsmedveten. Du är en nyfiken och kreativ person som kan uppnå ett stort förtroende hos våra uppdragsgivare. Du har ett starkt driv toppat med mycket tålamod.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Databasspecialist" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-10-14. Löpande urval kan förekomma. I urvalsfrågorna, ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9509981