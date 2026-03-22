Databasspecialist med fokus på drift och prestanda - IT-Centrum
IT-centrum är ansvarig för IT-verksamheten i kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Din placeringsort är kommer att vara i Tierp och du kommer att arbete med samtliga kommuners IT-infrastruktur.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt där du kombinerar arbete på plats i Tierp med distansarbete. Cirka hälften av tiden arbetar du på kontoret, och övrig tid kan du arbeta på distans, i samråd med teamet.
Enheten IT-infrastrukturs ledstjärnor är ansvar, serviceanda och utveckling och hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete med öppet arbetsklimat.

Arbetsuppgifter
Som Databastekniker / DBA arbetar du med drift, säkerhet och utveckling av våra databasmiljöer, med fokus på PostgreSQL och Microsoft SQL Server.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Drift, övervakning och optimering av databasmiljöer
* Backup, restore, disaster recovery och hög tillgänglighet
* Prestandaoptimering och felsökning av databaser
* Säkerhetsarbete och behörighetsstyrning
* Installation, uppgraderingar och migreringar
* Stöd till systemförvaltare
* Automatisering av databasdrift och rutiner
* Dokumentation av databasmiljöer och förändringar
* Delta i projekt och bidra med databasarkitekturkompetensKvalifikationer
Skall krav:
Minst 3 års erfarenhet av drift, förvaltning eller utveckling av databasmiljöer
Dokumenterad erfarenhet av drift av PostgreSQL eller SQL Server
God förståelse för databasdesign, indexering och prestanda
Erfarenhet av backupstrategier och HA-lösningar
Förståelse för IT-säkerhet kopplat till databaser
God kommunikations- och problemlösningsförmåga
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från offentlig sektor
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av drift av både PostgreSQL och SQL Server
Kunskap om scripting och automation
Erfarenhet av BI-plattformar eller integrationslösningar
Databascertifieringar
Erfarenhet av VMware, Exchange och Active DirectoryDina personliga egenskaper
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
Du har förmågan att tillämpa specialiserad och detaljerad expertkunskap samt förmågan att förmedla denna till andra på ett pedagogiskt sätt. Du visar förståelse för och drar nytta av organisationens olika expertområden.
Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistiskt inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313143".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, IT-centrum

Kontakt
Enhetschef IT-infrastruktur
Peter Sundström peter.sundstrom@itcentrum.se

Jobbnummer
9811855