Dataanalytiker till Trafikkontoret, Stockholms stad
Stockholms kommun / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Välkommen till oss
Vill du arbeta för stockholmarnas bästa med att utveckla prognoser och omsätta data till konkret verksamhetsnytta i en roll där ditt arbete får direkt genomslag - både i styrning av verksamheten och i hur vi kommunicerar med externa målgrupper?
Nu söker vi en dataanalytiker till tillståndsavdelningen, som vill arbeta med prognoser, dataanalys och datadrivet beslutsstöd inom tillstånds- och närliggande verksamhetsområden kopplade till trafik, markupplåtelser och användning av stadens offentliga rum i Stockholms stad. Rollen kombinerar operativ analys med ett utvecklingsansvar där du bidrar till att förbättra hur data används i verksamheten. Det här är nyinrättad nyckelroll där du får stor frihet att påverka arbetssätt, analysmetoder och hur data används i praktiken, samtidigt som du bidrar till att skapa förståelse för utvecklingen inom avdelningens ansvarsområden. Du kommer att bidra i vårt PM3 baserade förvaltningsarbete, som en av flera kontaktytor, i nära samverkan med kollegor från både verksamhet och IT.
Du blir en del av enheten System- och verksamhetsstöd vid tillståndsavdelningen där vi idag är ett 20- tal medarbetare inklusive enhetschef. På tillståndsavdelningen arbetar vi inom ett brett och spännande verksamhetsområde där vår gemensamma nämnare är myndighetsutövning. Avdelningen präglas av ett öppet och positivt arbetsklimat med ett nära samarbete över enhetsgränserna. Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att dela med oss av våra kunskaper till varandra och till våra kollegor på kontoret för verksamhetens bästa.
Din roll
Du arbetar självständigt och strukturerat med att planera, driva och följa upp analys- och prognosarbete med fokus på att stödja verksamhetens mål och prioriteringar. Du har ett stort eget ansvar att prioritera arbetet utifrån verksamhetens behov.
Du förväntas inte enbart leverera analyser, utan även bidra till att forma vilka frågor som ställs och hur data används i organisationen. Rollen innebär på så vis både operativt analysarbete och ett strategiskt ansvar för att utveckla analysförmågan över tid. Du bidrar även till att göra data tillgänglig och användbar både internt och externt genom att identifiera relevanta frågeställningar och omsätta dessa i visualiseringar.
I rollen samverkar du främst med kollegor inom tillståndsavdelningen, men också med andra funktioner på trafikkontoret - såsom controllers och analytiker - när analyser behöver koordineras eller utvecklas gemensamt. Du arbetar i en miljö där datakällor och datamognad varierar, vilket innebär att du behöver kunna arbeta både strukturerat och pragmatiskt med data av olika kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Analysera och vidareutveckla användningen av verksamhetens data, inklusive att kartlägga och arbeta med interna datakällor (t.ex. parkeringsövervakning, tillståndsflöden, trafikarbete och markupplåtelser).
• Ta fram prognoser och beslutsunderlag som stödjer styrning, prioriteringar och verksamhetsutveckling.
• Utveckla arbetssätt kopplat till data, med fokus på datakvalitet, struktur och tillgänglighet.
• Integrera och harmonisera data från olika system för att skapa samlade och användbara
dataunderlag.
• Agera kravställare gentemot interna och externa parter genom att formulera behov av analyser, rapporter och modeller samt kvalitetssäkra leveranser.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• relevant akademisk högskoleutbildning för uppdraget som exempelvis inom statistik, dataanalys, samhällsanalys eller ekonomi
• erfarenhet av flerårigt kvalificerat analys- och prognosarbete samt visualisering av resultat
• erfarenhet av prognosmodeller och datamodellering
• erfarenhet av att förstå och kravställa data från olika verksamhetssystem och säkerställa att den fungerar för analys
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• mycket goda kunskaper i Excel
• god förståelse för hur data är strukturerad i verksamhetssystem och/eller data warehouse
• erfarenhet av dataharmonisering, ETL processer samt kvalitetssäkring av data för att skapa robusta och användbara dataunderlag.
• erfarenhet av Tableau eller annat BI verktyg för visualisering och rapportering
• erfarenhet av arbete med geografiskt kopplad data och/eller GIS
• erfarenhet av databearbetning i exempelvis R eller Python
• erfarenhet av offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation.
Personliga förmågor och färdigheter
Denna tjänst passar dig som trivs i sammanhang av förändring och utveckling. Du är kreativ och nytänkande och bra på att komma med idéer som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Du är självgående och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt, med god förmåga att planera och prioritera. Du är också bra på att se helheter och har en problemlösande analytisk förmåga som gör att du kan bryta ner komplexa frågor till enkla budskap samtidigt som du är kommunikativ och pedagogisk med förmåga att anpassa dessa efter olika målgrupper. Då du har många kontaktytor är det viktigt att du gillar att samarbeta med andra och är serviceinriktad och tillmötesgående i ditt bemötande. För att lyckas väl i rollen krävs också en hög grad av flexibilitet och förmåga att ställa om såväl sitt förhållningssätt som arbetsuppgifter utifrån ändrade omständigheter och prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för tjänsten. Publiceringsdatum2026-05-05Övrig information
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Läs annonsen i sin helhet och ansök på vår hemsida https://jobba.stockholm/lediga-jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Tillstånd, System- och verksamhetsstöd Kontakt
Rasmus Huzelius, Tf Enhetschef rasmus.huzelius@stockholm.se 08-50826169 Jobbnummer
9892444