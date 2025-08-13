Dataanalytiker - Stockholm heltid
Modernera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modernera AB i Stockholm
, Nyköping
, Västerås
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
Modernera är ett modernt företag inom rekrytering och bemanning. Besök oss på www.modernera.se.
För en av våra kunders räkning söker vi nu en Dataanalytiker. Vår kund är ett väletablerat konsultbolag med stark ekonomi. Företaget erbjuder intressanta uppdrag inom offentlig sektor, med fokus på samhällsnyttiga tillämpningar, samt en trygg anställning med kollektivavtal. Företaget har varit verksamt sedan 2003 och har idag cirka 100 medarbetare.
Du kommer att arbeta i trevliga lokaler i centrala Stockholm, med alternativet att även jobba hemifrån.
I din roll som dataanalytiker kommer du att hjälpa företagets kunder att effektivisera och digitalisera sina verksamheter. Du kommer att rapportera, utveckla och följa upp nyckeltal samt ta fram relevanta åtgärder för att maximera värdet för kunderna. Du visualiserar och kommunicerar resultat för att bidra till nya insikter och ett mer datadrivet beslutsfattande.
Vi söker dig som:
• har en relevant akademisk utbildning inom dataanalys eller statistik
• har upp till 5 års erfarenhet i rollen som dataanalytiker
• har god förmåga att visualisera och kommunicera resultat
• har erfarenhet av prediktionsanalys
• är van vid att arbeta med komplexa miljöer med fokus på att skapa rätt handlingar från data
• har erfarenhet av agil utvecklingspraxis som ex. SCRUM, Kanban, DevOps
• har goda SQL-kunskaper
Meriterande:
• har tidigare erfarenhet av SSIS/SSAS,
• har kunskap i R eller Python,
• har erfarenhet av att arbeta i molnmiljöer ex. Azure eller AWS.
• har kunskaper inom informationssäkerhet, GDPR och säker implementering av analysverktyg
Du får:
• intressanta uppdrag med samhällsnyttiga tillämpningar
• en anställning på ett företag med stabila kundrelationer och goda samarbeten
• balans mellan arbete och fritid
• en individuell kompetensutveckling som är unik för dig och din karriärbana
• en trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner
• en lönemodell som kombinerar anställningstrygghet med rörlig kompensation och vinstdelning
• en platt organisation med nära till ledningen och stor möjlighet till inflytande
Du kommer att bli anställd direkt hos vår kund, på heltid. Provanställningen övergår till en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Dataanalytiker - Stockholm heltid" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
E-post: info@modernera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124)
Hammarby kaj 10d (visa karta
)
120 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer
9457667