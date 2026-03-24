Dataadministratör till företag i Uppsala
Academic Resource söker nu en Dataadministratör till ett företag i Uppsala.
Tjänsten är ett 6 månaders konsultuppdrag med goda möjligheter till direktanställning hos företaget.
Arbetet är på heltid. Placering i Uppsala.
Start enligt överenskommelse.
Om rollen:
I denna roll kommer du vara ansvarig för att ta fram webformulär för inmatning av kliniska data till kliniska studier samt projektledning inom data management.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Granskning av studieprotokoll med avseende eCRF och data management
• Planering och framtagande av eCRF
• Validering av eCRF
• Ta fram relevant dokumentation inom data managementPubliceringsdatum2026-03-24Kvalifikationer
• Tala och skriva svenska obehindrat och ha god förståelse i det engelska språket.
• God datakunskap och grundläggande kunskaper inom javascript-programmering.
Meriterande:
• Utbildning inom datavetenskap.
• Tidigare erfarenheter från kliniska prövningar.
• Kännedom om CDISC och rapportering av kliniska data.
Vidare söker vi dig:
• Trivs med självständigt arbete och ansvar men har även lätt att samarbeta med andra.
• Har vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
• Förstår att arbetet förutsätter ett noggrant och strukturerat arbetssätt.
• Är positiv, nyfiken och inte rädd för att utmana dig själv
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet.
Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn.
Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: CDA0326
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CDA0326".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556649-0917) Arbetsplats
Academic Resource AB Uppsala Jobbnummer
9816864