Data Governance & Integration Lead
2025-09-15
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en Data Governance & Integration Lead som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 400 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver?
Iver är ett företag som vuxit genom flera sammanslagningar och vi står nu inför nästa stora steg - att skapa en enhetlig och datadriven organisation. Vi söker dig som vill ta en nyckelroll i att bygga upp vår struktur för Master Data Management (MDM) och datastyrning.
I den här rollen blir du den som sätter riktningen för vårt arbete med data. Du ansvarar för att etablera ramverk och processer som säkerställer hög datakvalitet, konsekvens och efterlevnad av regulatoriska krav. Du kommer att driva integrationen av masterdata från olika källor och skapa en sammanhållen dataarkitektur som stödjer både affärsmål och IT-strategi. Du arbetar nära affärsenheter och IT-team för att förstå behov och omvandla dem till smarta lösningar för dataintegration, analys och rapportering. Du får också möjlighet att utveckla och införa nya funktioner för dataanalys, exempelvis med Power BI, som gör det möjligt för hela organisationen att fatta datadrivna beslut. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Master Data Management (MDM):
Designa och implementera ett ramverk för master data management för att säkerställa noggrannhet, konsekvens och användbarhet av data i hela organisationen.
Samarbeta med affärsenheter för att identifiera databehov och visualiseringskrav.
Utveckla och implementera lösningar för dataanalys och rapportering med hjälp av Power BI. Utveckla och underhåll datamodeller, dataintegrationsstrategier och datastyrningspraxis.
Överse integrationen av masterdata från olika källor och säkerställ att det är i linje med företagets dataarkitektur.
Upprätta och tillämpa datastyrningspolicyer, standarder och procedurer för att bibehålla hög datakvalitet och efterlevnad av regulatoriska krav.
Justering och integration:
Samarbeta med affärsenheter för att förstå deras behov och översätta dem till arkitektur- och datamanagementlösningar.
Säkerställ att datastyrningspraxis stödjer och förbättrar den övergripande företagsarkitekturen och affärsprocesserna.
Det som gör denna roll unik Det här är en roll för dig som brinner för datakvalitet, styrning och integration - och som vill vara med och bygga något från grunden. Hos oss får du både strategiskt ansvar och möjlighet att arbeta operativt med utveckling och implementering. Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas. Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som Data Governance & Integration Lead hos oss på Iver tror vi att du har god erfarenhet inom området och har tidigare arbetat med liknande transformationsresa i ett bolag med en stark M&A kultur. Vidare tror vi att du är en skicklig kommunikatör med starka sociala färdigheter och du har erfarenhet av att hantera och implementera förvaltade tjänster. Du är prestigelös som person och är helt övertygad att tillsammans lyckas man som bäst och du ser det som naturligt att ha ett nära samarbete med såväl stakeholders som kollegor inom teamet för bästa resultat. Erfarenhet och färdigheter som krävs:
Erfarenhet av att strukturera och leda inom denna domän.
Erfarenhet av att etablera ett EA-ramverk och en masterdatastruktur.
Erfarenhet av liknande utmaningar där ett företag har gått från fragmenterat till strukturerat.
Stark inom kommunikation och vet hur du ska anpassa din kommunikation för olika målgrupper.
God affärsengelska.
Meriterande:
Erfarenhet inom managed services-industrin.
Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från ett av våra kontor i Göteborg. Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2025-10-19. Välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrika Bramer (ulrika.bramer@iver.se
) eller rekryterare Jennie Vilhelmsson (jennie.vilhelmsson@iver.se
) vid frågor eller funderingar kring tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan!
