Vill du vara med och bygga lösningar som hjälper företag att fatta smartare beslut? Då kan rollen som Data Engineer till Insera vara något för dig!
OM BOLAGET
Insera AB är en del av View Group med ca 1 100 anställda i Sverige, Norge Finland, England och Indien med en total omsättning av närmare 1,5 miljader SEK. Insera har sedan 1995 levererat lösningar för besluts- och ledningsstöd genom att erbjuda ett komplett BI-system med stöd för analys, rapportering, budget, prognos, planering och visualisering. Insera är specialister inom effektivisering av arbetsprocesser och skapar på så sätt mervärde för stora som små kunder. Du hittar Inseras kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Från kontoren i Norrköping och Västerås arbetar idag ett väletablerat team av olika specialister inom BI och verksamhetsutveckling. Här tar du del av en organisation med högt i tak och en arbetskultur som präglas av en prestigelös och hjälpsam attityd.
OM ROLLEN
Som Data Engineer hos Insera är din huvudsakliga uppgift att bygga och vidareutveckla datalager som ligger till grund för kunders beslutsstöd i Insight - Inseras BI-system. Du arbetar med att hämta data från olika källor, koppla ihop den, skapa en god struktur och bygga logik som gör att datan går att använda på bästa sätt.
Du jobbar antingen nära kund med att förstå behov och krav, eller mer fokuserat med teknik och datalogik bakom kulisserna - det beror på vem du är och vad du trivs bäst med. Hos Insera finns det goda möjligheter att forma rollen över tid!
Som Data Engineer kommer du exempelvis att arbeta med att:
Hämta, bearbeta och validera data från olika system.
Bygga och underhålla datalager med tydlig struktur och logik.
Arbeta med SQL, integrationer och API:er.
Utforma ETL-processer och skapa datamodeller som stödjer analys och rapportering.
Samarbeta med verksamhetskonsulter, utvecklare och andra kollegor i teamet.
Bidra med förslag på hur datan kan kompletteras och förbättras för att skapa mer nytta för kund.
Du blir en del av ett mindre team på fyra personer, där du tar ett stort eget ansvar men också prioriterar att hjälpa dina kollegor när det behövs. Ibland jobbar du i flera uppdrag samtidigt, ibland fokuserat i ett. Oavsett vilket är din roll att se till att datan blir rätt, logisk och användbar.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta med data och som trivs med att jobba praktiskt i databaser. Du behöver inte vara expert på allt från början, men du behöver ha förståelse för datalogik, struktur och hur man skapar nytta med data. För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och gillar att lösa problem. Du är trygg och van vid att driva dina egna processer och att jobba självständigt men är också en lagspelare som uppskattar ett bra samarbete med dina kollegor.
För att trivas i rollen har du:
Mycket goda kunskaper i SQL.
Erfarenhet av att arbeta med stora datamängder och komplexa datastrukturer.
Förståelse för hur man bygger datamodeller, skapar nycklar och kopplar ihop data från flera källor.
Flytande kunskaper i svenska tal & skrift.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Beslutsstödssystem eller BI-verktyg (till exempel Power BI eller Qlik)
Har jobbat i kunduppdrag med att samla in krav och omvandla behov till lösningar
ETL-processer eller dataintegrationer
DU ERBJUDS
Hos Insera erbjuds du en roll där du gör verklig skillnad för kunderna. Du får arbeta med teknik och data på djupet, i ett team där det är högt i tak och lätt att be om hjälp. Dina kollegor är prestigelösa, nyfikna och gillar att lära av varandra.
Här får du:
En stabil och växande organisation där du får vara med på en långsiktig resa.
En spännande roll med stor frihet och möjlighet att påverka produktutveckling.
En kultur där man värdesätter öppenhet, samarbete och medbestämmande.
Möjlighet att utvecklas inom datalager, beslutstöd och integrationer.
ÖVRIGT
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placering: Arbetet utförs från kontoret i Norrköping, med viss möjlighet till remote-arbete ca 2 dagar/vecka.
