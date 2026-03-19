Data Engineer Opex Gripen
2026-03-19
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Opex Gripen söker nu en Data Engineer med specialistkompetens inom OT-dataextraktion och sensorbaserad uppkoppling för att stärka vårt team inom smart manufacturing. Inom Operational Excellence (OPEX) Gripen är vi ett team som arbetar nära verksamheten för att utveckla produktionen av dagens och morgondagens stridsflygplan. Tillsammans driver vi förändring i processer, flöden och arbetssätt med stöd av data, analys och digitala verktyg.
Rollen som Data Engineer fokuserar på att koppla upp produktionsmaskiner och manuella moment via sensorer och kameror, extrahera OT-data samt integrera den i moderna analysplattformar - en nyckelposition för att driva datadrivna förbättringar i både automatiserade och manuella tillverkningsprocesser. Du kommer att samarbeta med Business Analysts, produktionsteam, underhållstekniker och operatörer för att identifiera manuella processer, placera sensorer strategiskt och säkerställa att datainsamling matchar verksamhetskrav och levererar affärsvärde.
I rollen kommer du även att:
Utforma och implementera lösningar för att koppla upp OT-system (PLC, SCADA, maskiner) och manuella arbetsstationer via sensorer (t.ex. RFID, IoT-sensorer för rörelser, tidtagning eller verktygsanvändning), samt extrahera realtidsdata via protokoll som OPC UA, MQTT eller Modbus.
Bygga robusta data pipelines från OT-källor och sensordata till datalager, med hantering av stora datamängder, transformation, fusion av maskin- och sensordata samt kvalitetssäkring.
Enligt best practice designa och optimera datamodeller samt säkerställa tillgång till data för analysverktyg som Grafana, Qlick eller molnbaserade plattformar, inklusive containerisering med Kubernetes/Docker och edgesensorer för realtidsinsamling från manuella moment.
Felsöka, monitorera och vidareutveckla OT-data- och sensorintegrationer i säkerhetskritiska, reglerade miljöer, inklusive kalibrering och validering av sensordata. Publiceringsdatum2026-03-19Profil
Vi söker dig som är en erfaren Data Engineer med erfarenhet av OT-data och industriella miljöer. Vi tror att du är en engagerad lagspelare som trivs i tvärfunktionella samarbeten och har förmågan att kommunicera med både tekniska specialister och verksamhetsnära roller.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera teknik med verksamhetsförståelse. Du har ett starkt driv att skapa värde genom data och tycker om att arbeta nära produktion och användare för att förstå verkliga behov. Du är analytisk, strukturerad och har förmågan att omsätta komplexa tekniska utmaningar till fungerande lösningar i praktiken.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
God förmåga att arbeta med både maskindata och sensorbaserade data från manuella processer
Stark kompetens inom Python och SQL
Erfarenhet av ETL-verktyg och databaser (t.ex. Apache, Airflow, Kafka & Deltalake, Databricks)
Praktisk kunskap om industriella kommunikationsprotokoll såsom OPC UA, MQTT eller PROFINET
Erfarenhet av IoT, sensorteknik och edge computing
Erfarenhet från smart manufacturing, IIoT eller liknande initiativ inom tillverkande industri
Förståelse för integrationer mot MES- och ERP-system
Meriterande för tjänsten:
Kunskap om UNS-datamodellering och IIoT-plattformar
Erfarenhet av säkerhetsarbete i OT-miljöer (t.ex. enligt IEC 62443)
Erfarenhet av maskininlärning eller analys av sensordata
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Det du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
