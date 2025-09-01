Data Engineer
Plats: Stockholm
Uppdragsperiod: 22 september 2025 - 31 december 2025, med möjlighet till förlängning
Start: Snarast möjligt
Omfattning: Konsultuppdrag
Bakgrund
Vi söker nu en erfaren Data Engineer till ett uppdrag inom utveckling av dataplattformar. Rollen innebär att arbeta i ett mindre agilt team där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka arbetssättet framåt. Projektet syftar till att vidareutveckla en befintlig plattform byggd på Azure med Databricks samt att på sikt etablera en Data Science-miljö. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Bygga och utveckla lösningar i Azure och Databricks
Arbeta med datamodellering och data engineering
Bidra med kompetens inom CI/CD och DevOps
Stötta teamet i tekniska frågor och utvecklingsarbete
Delta i en agil arbetsmiljö med stort eget ansvar Kvalifikationer
Kunskap i Azure-infrastruktur för dataplattformar
Mycket goda kunskaper i Python
Erfarenhet av datamodellering och data engineering
Erfarenhet av implementering av Databricks
Erfarenhet av att bygga cloud-infrastruktur för datateam
Erfarenhet av CI/CD och automatiserade releaseprocesser
Erfarenhet av arbete i agila team
Meriterande
Erfarenhet av Power BI eller annat visualiseringsverktyg Dina personliga egenskaper
Positiv och teamorienterad
Leveransfokuserad
Intresserad av verksamhetskrav och behov
Självgående och ansvarstagande
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett modernt konsultbolag med fokus på kvalitet och långsiktiga relationer. Vi arbetar för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag och ser alltid till att våra konsulter känner trygghet, utveckling och arbetsglädje i sina uppdrag. Så ansöker du
