Data Analyst till Nordregio
Academic Work Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
I vårt dynamiska team skapar vi framtiden för nordisk statistik. Här får du vara med och bygga upp nya processer från grunden, i en tillåtande kultur där "learning by doing" är vägen fram och samarbete står i fokus. Vi söker dig som vill arbeta och växa tillsammans med engagerade kollegor i en roll där du nyttjar dina kunskaper inom datahantering, databearbetning och att kommunicera statistiska resultat!
OM TJÄNSTEN
Nordregio är ett ledande nordiskt forskningsinstitut med fokus på regional utveckling och planering. Vårt uppdrag är att förse beslutsfattare och praktiker med den kunskap och de verktyg som behövs för att stödja en hållbar och inkluderande utveckling i och utanför Norden.
Vi bedriver forskning som vägleder politiken mot en blomstrande och hållbar nordisk region, i linje med den nordiska visionen om att bli världens mest hållbara och integrerade region.
Som Projektanalytiker kommer du att spela en central roll i att stödja projektledare och andra analytiker i uppgifter kopplade till statistikprojekt inom det nordiska samarbetet med politiska beslutsfattare, media och andra intressenter. Här kommer du in i ett nystartat team vars fokus är att ta fram och presentera statistisk data på ett lätt och förståeligt sätt som sedan ligger till grund för bland annat avgörande beslut på högsta politiska nivå.
Du erbjuds
• Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får vara med och forma nya lösningar, arbetssätt och arbetsprocesser.
• Vi bygger något nytt - och du får vara med och utvecklas med rollen
• En internationell arbetsplats där du får arbeta med ett internationellt fokus och delta på tjänsteresor
I rollen förväntas du delta på ett par tjänsteresor per år, primärt inom Norden
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Rollen innefattar att designa och implementera datainsamling samt harmonisera och publicera statistiska data. Vidare kommer du arbeta med att underhålla databaser och kommunicera resultaten på ett tydligt, lättförståeligt och användbart sätt. Du kommer vara en viktig del i att bygga upp nya processer, arbetssätt och tillvägagångssätt för att ta fram och kommunicera ut statistisk data till exempelvis politiska beslutsfattare, tjänstemän och media.
• Uppdatera och underhålla data i de två befintliga databaserna
• Hantera data med hjälp av statistiska verktyg där du också programmera i exempelvis R eller Python
• Ta fram och tolka resultat för att sedan kunna presentera dem på ett pedagogiskt sätt
• Kommuniceras ut resultaten till olika intressenter inom Norden
• Bidra till att organisera evenemang för att kommunicera ut statistik, genom exempelvis fysiska och digitala seminarier samt inlägg på sociala medier eller i nyhetsbrev
• Ge support till interna och externa användare av de statistiska databaserna
VI SÖKER DIG SOM
I den här processen kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker personer som är anpassningsbara, initiativrika och lär sig snabbt. Du ska vilja vara en del av ett nytt team där man stöttar varandra och växer tillsammans med uppgifterna. Arbetet är under utveckling, utan färdiga manualer, där en tillåtande kultur och "learning by doing" är vägen framåt.
• Har en akademisk masterexamen (300 hp) inom relevanta discipliner för hantering, analys och kommunikation av kvantitativa data (t.ex. ekonomi, demografi, datavetenskap, statistik, sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, samhällsplanering, miljövetenskap)
• Har minst 1-2 års arbetslivserfarenhet, gärna inom relevant område för tjänsten
• Har god kunskap inom datahantering och dataanalys
• Har erfarenhet av att programmera i Python, R eller annat liknande språk för datahantering eller dataanalys
• Är flytande i engelska samt ett i ett skandinaviskt språk (svenska, danska eller norska)
• Har stor vilja att lära och utvecklas
Det är meriterande om du har
• Programmeringskunskaper i Python
• Erfarenhet av hantering av statistiska databaser
• Arbetslivserfarenhet av statistiskt arbeta inom en myndighet (t.ex. Statistiska Centralbyrån, Regional- eller Kommunal verksamhet, Eurostat eller OECD)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen / Anpassningsbar
• Hjälpsam / Prestigelös
• Målmedveten
• Nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Nordregio! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9648464