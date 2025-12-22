Danspedagog
Västerviks kommun / Pedagogjobb / Västervik Visa alla pedagogjobb i Västervik
2025-12-22
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Kulturskolan
Kulturskolan i Västervik är sedan 70 år en mycket viktig del av Västerviks kommunskulturliv. Hos oss får barn och unga chans att utvecklas inom musik, dans, teater och bild & form. Inom vår verksamhet finns ett brett utbud som riktar sig till barn och unga upp till 19 år. Vårt uppdrag är att erbjuda meningsfull fritid och möjlighet att utvecklas inom våra konstnärliga ämnen. Det är viktigt att alla som kommer till oss får utvecklas i sin egen takt, i en kreativ och trygg miljö. Här är stämningen god och kompetensen hög. Våra medarbetare deltar aktivt i verksamhetens utveckling.
Kulturskolan i Västervik söker en ny kollega till vårt arbetslag. Gillar du att möta barn och unga? Vill du ge dem möjligheten att få uttrycka sig inom estetiska ämnet dans? Då är detta ett jobb för dig! Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med 20 arbetskamrater inom de olika ämnena där ni möter cirka 550 barn och unga i olika kurser varje vecka. Målet är att skapa aktiviteter och verksamhet med estetisk inriktning som bidrar till en meningsfull fritid för barn och ungdomar i olika delar av kommunen.
Du kommer att arbeta både med utåtriktat arbete och kursverksamhet inom Kulturskolans område med fokus på att nå nya deltagare till exempel genom öppen verksamhet, lovverksamhet, mobil verksamhet och former anpassade efter deltagarnas önskemål. I uppdraget samverkar du med pedagoger på kulturskolan samt med olika verksamheter och förvaltningar.
Denna rekrytering avser en tjänst med 50% sysselsättningsgrad.
Din kompetens
Vi söker dig som är en kompetent pedagog med högskoleexamen inom området dans eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom bland annat modern/nutida dans, jazz, street och dansmix.
För den här tjänsten behöver du ha god digital kunskap och vara van att hantera sociala medier. Utöver detta har du goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt och kompetens i ytterligare språk ser vi som positivt. Meriterande är att du även har erfarenhet av att arbeta med öppen verksamhet och/eller scenarrangemang och kulturverksamhet. Då vi rör oss över hela kommunen i vårt arbete så ser vi gärna att du har B-körkort.
Arbetet som kulturskolepedagog ställer krav på en hög grad av personlig mognad och ett gott pedagogiskt sinne. Du har en väl utvecklad kreativ förmåga och har lätt för att samarbeta med deltagare, arbetskamrater och andra intressenter. Du är strukturerad, självgående, anpassningsbar och provar gärna nya arbetssätt för att nå uppsatta mål. Du behöver vara bekväm med varierande arbetsmetoder och arbetstider.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar förnyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Välkommen med din ansökan till oss
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 72-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Imola Mokos, verksamhetschef kulturskola/scen imola.mokos@vastervik.se 010-355 56 71 Jobbnummer
9658546