Dansktalande Support-tekniker
Iver Sverige AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Sverige AB i Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Skövde
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en dansktalande support-tekniker som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega? We empower our Nordic societyIver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver I rollen som Support-tekniker kommer du vara en viktig del av den tjänst som vi levererar till våra kunder i vårt IT Customer Support Center (CSC). Här kommer du primärt arbeta med en av våra kunder mot deras dansktalande verksamhet. Det är viktigt att du är bra på kundkontakt, gillar att lösa problem och kan vara flexibel eftersom supportarbete är naturliga inslag av din vardag. På Iver har vi en internationell IT-support med språkexpertis och nu söker vi dig som vill jobba med framför allt dansktalande men även svensktalande kunder. Tre dagar som Support-tekniker kan se ut så här:
Äntlig måndag! En ny arbetsvecka tar sin början och det första du gör är att hälla upp en kopp kaffe, loggar in i systemen och kollar med kollegorna hur helgen har varit. Du börjar din arbetsvecka med att logga in i supporten, gå igenom ärenden och hjälpa dina kunder. Du planerar för veckans arbete och kundmöten.
Är det onsdag redan? På förmiddagen sitter du i möte med dina kollegor och går igenom analys & resultat av kundens leverans samt vilka prioriteringar vi ska komma i mål med under resten av veckan. Resten av dagen är det fullt fokus på teknisk support.
Happy Friday! Veckan går alldeles för fort. Just denna förmiddag blir fyllt av felsökning av en incident i kunds miljö. Snabbt bildas ett litet team som arbetar effektivt för att hitta lösningen på problemet som påverkar kunden. Inget problem är för svårt och du är taggad på att hitta en lösning vilket ni också gör, lagom före lunch! Under eftermiddagen stöttar du dina kollegor i mer komplexa problem och coachar medarbetare i deras dagliga arbete.Vad erbjuder vi dig?På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas. Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har ett stort intresse för IT och teknik, samtidigt som du tycker om att arbeta med kundservice. Du behärskar danska flytande samt kommunicerar obehindrat på svenska och engelska. Vi tror att du är en problemlösare av rang som trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - vi välkomnar även dig som är i början av din IT-karriär. På Iver får du möjlighet att utvecklas och vidareutbilda dig inom olika tekniska områden. Det viktigaste för oss är ditt engagemang och din vilja att lära - resten lär vi dig på plats!
Exempel på tekniker vi arbetar med:
Microsoft 365 och Azure
Active Directory
Server
Nätverksteknik
IT-säkerhet
Som person är du flexibel, stresstålig och trygg i mötet med människor. Noggrannhet och ansvarstagande är också viktiga egenskaper för rollen.
Tidigare erfarenhet eller utbildning inom IT är meriterande, men inget krav. Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från vårt kontor i Göteborg, Skövde eller Västerås.Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 2026-01-07Start: Enligt överenskommelse Välkommen att kontakta Andreas Hassona, andreas.hassona@iver.se
vid frågor eller funderingar kring tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6880097-1773048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Nils Ericsonsgatan 17 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9669304