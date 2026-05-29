Dansare till Regionteater Väst AB

2026-05-29
Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för barn och unga och en av landets ledande producenter av dans och teater. Vi har två produktionshus, ett i Borås för dans och koreografi och ett i Uddevalla för teater. En stor del av verksamheten sker på turné runt om i Västra Götalandsregionen, men också nationellt och internationellt. Vårt uppdrag är att skapa scenkonst som är relevant, tillgänglig och konstnärligt utmanande för barn och unga, och att möta en publik med många olika erfarenheter, perspektiv och livsvillkor.
Verksamheten omsätter årligen ca. 55 mkr och har 65 årsverken, varav ett 50-tal tillsvidareanställda - konstnärer, tekniker och administratörer - som alla arbetar med att ge barn och unga möjlighet att möta en levande scenkonst som placerar deras röster i centrum.
Inför säsongen 2026/2027 går Regionteater Väst in i ett nytt kapitel under ny konstnärlig ledning av Martin Forsberg. Vi söker danskonstnärer för arbete inom den närmaste framtiden, men också för att mötas, lyssna och förstå vilka konstnärliga röster som kan bli en del av verksamheten framöver.
Som dansare på Regionteater Väst arbetar du i ett turnerande repertoarkompani där nyskapande produktioner varvas med repriser.
Arbetet innefattar:
processer med nationella och internationella koreografer
föreställningar för en ung publik
turnéarbete på teatrar, i skolor och alternativa spelplatser
workshops, publikmöten och främjande arbete
kontinuerlig träning och konstnärlig utveckling
Vi söker dansare som vill arbeta i en miljö där konstnärlig kvalitet, publikmötet och ensemblearbete är lika viktiga.
Du:
har ett stark och välgrundat dansteknisk fundament
är van att arbeta med improvisation och har kunskap om olika improvisationsmetoder
har en tydlig konstnärlig röst och en stark arbetsmoral
är intresserad av att arbeta för barn och unga
trivs med nära ensemblearbete
är bekväm med turnéliv eller nyfiken på turnerande arbete
Vi tror att en arbetsplats med stor mångfald av erfarenheter, kroppar, språk och perspektiv skapar ett starkare konstnärligt sammanhang och en mer relevant röst i samhället. Därför välkomnar vi ansökningar från alla danskonstnärer, oavsett könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionsvariation, religion, sexuell läggning, ålder eller bakgrund. Vi välkomnar särskilt sökande vars erfarenheter kan bidra till att bredda perspektiven i vår verksamhet och i mötet med vår publik.
Sökande ska ha minst tre (3) års professionell erfarenhet av arbete inom dansfältet.
Ansökan & audition
Auditions äger rum i Stockholm på Dansalliansen i Nacka lördag 12.09.2026 samt på Regionteater Västs hemmascen i Borås lördag 19.09.2026.
Audition sker endast via inbjudan. Ange önskad ort i din ansökan.
Vi erbjuder två ettåriga kontrakt med start i december 2026.
Auditionen fungerar även som ett tillfälle att möta danskonstnärer för möjliga framtida samarbeten.
Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal.
Material som ska skickas in:
CV inklusive porträttfoto
Oredigerad improvisationsvideo utan tillagd musik (max 3 minuter)
Kort videopresentation där du presenterar dig själv och berättar om ditt intresse för att arbeta på Regionteater Väst (max 90 sekunder)
Tidslinje:
Tisdag 30.06.2026, sista ansökningsdag
Fredag 07.08.2026, samtliga sökande får besked senast detta datum
Lördag 12.09.2026, audition på Dansalliansen i Stockholm
Lördag 19.09.2026, audition på Regionteater Väst i Borås
Vi välkomnar olika livserfarenheter och bakgrunder till tjänsten och vår arbetsplats.
Vid anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas, enligt Lagen om belastningsregister (2013:852).
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Audition".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regionteater Väst AB
(org.nr 556609-7837)
Söderbrogatan 2 (visa karta
)
503 38 BORÅS
Konstnärlig chef dans
Martin Forsberg martin.forsberg@regionteatervast.se
