Blästrare till AnVa Titech
2026-05-29
Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
AnVa Titech System i Tidaholm levererar tekniska helhetslösningar och komponenttillverkning till industrikunder i Sverige, Europa och världen. Med egen produktion inom skärande bearbetning, svetsning, ytbehandling och montering kan de erbjuda en komplett och flexibel verksamhet under ett och samma tak. Deras styrka ligger i förmågan att snabbt ställa om utifrån aktuella projekt och kundernas behov.
Är du en praktiskt lagd person som gillar att ta i och inte är rädd för lite smutsigt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Hos AnVa Titech blir du en del av en organisation i tillväxt, där du får frihet under eget ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och engagerade kollegor som tillsammans bygger starka team och tar sig an nya utmaningar, både internt och ute hos kunderna.
Tjänstebeskrivning
Anva Titech i Tidaholm växer och söker nu en engagerad blästrare till deras produktion. Hos dem blir du en del av ett tryggt företag där kvalitet, ansvar och teamwork står i fokus.
I rollen som blästrare arbetar du med att behandla och förbereda detaljer inför vidare bearbetning. Arbetet innebär bland annat blästring men även ytbehandling, maskering enligt uppsatta kvalitetskrav, kontroll av ytor och resultat samt löpande skötsel av utrustning. Du kommer att arbeta nära dina kollegor och bidra till ett gott samarbete i produktionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna har erfarenhet från industriarbete, men det viktigaste är att du har rätt inställning. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet. Du trivs med ett fysiskt arbete och backar inte för att jobbet stundtals kan vara både smutsigt och krävande. Du är flexibel och kan anpassa dig efter olika arbetsuppgifter under dagen. Som person är du positiv, samarbetsvillig och samtidigt trygg i att arbeta självständigt när det krävs.
Krav på:
• Truck- och traverskort
• Körkort och bil
• Svenska i tal och skrift
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Vipans gränd 3 (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anva Titech System AB Kontakt
Magnus Ambjörnsson magnus.ambjornsson@nearyou.se 0705-373391 Jobbnummer
9937074