Fysioterapeut till HSL-Teamet
Vardaga AB / Sjukgymnastjobb / Linköping Visa alla sjukgymnastjobb i Linköping
2026-05-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi på HSL-teamet på Vardaga dig som är en driftig och ansvarsfull fysioterapeut för våra verksamheter i Linköping. I team med andra professioner ger du livskvalitet till dem som bor här. Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling och får arbeta i en stark kultur med en arbetsgrupp med bra gemenskap. Tjänsten är för en vikarierande fysioterapeut emot verksamheter i Linköpings kommun.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning. Det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du få nya arbetsuppgifter? Hos oss har du möjlighet att arbeta i andra delar av organisationen eller bli chef.
Om HSL-teamet i region öst.
HSL-Teamet ansvarar för hälso- och sjukvård för våra 12 enheter i Östergötland som är placerade i kommunerna Linköping, Motala, Norrköping och Söderköping. HSL-Teamet består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter som ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser emot verksamheterna. HSL-Teamets ledningsstruktur består av 2 st gruppchefer samt enhetschef som även verkar kliniskt på verksamheterna.
Om rollen
Som fysioterapeut ingår du i ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som fysioterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. HSL-Teamet arbetar funktionsbevarande med vardagsrehabilitering. Ofta innebär detta att du:
Undersöker/bedömer/behandlar de boendes rörelseproblem och funktionsnedsättningar
Provar ut och ordinerar medicinska hjälpmedel
Jobbar förebyggande genom att utbilda övriga medarbetare i förflyttningsteknik för att undvika belastningsskador.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
lockas av ett arbete som är varierat som kräver stor kunskap om vård/omsorg
tycker om att möta människor i olika situationer
är ansvarsfull, driftig och har ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt
har god förmåga att samarbeta likväl som att arbeta självständigt
trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du är legitimerad fysioterapeut och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-05-29Övrig information
Sysselsättningsgrad: 100% Vikariat till den 261231 Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse vid rekrytering. Sista dag att ansöka är 260615 och rekrytering genomförs fortlöpande. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: Gruppchef/ Fysioterapeut: Towe Lindstam: 0701681176 Enhetschef/ Arbetsterapeut: Anton Allanson 0737126655
Observera att det inte går att ansöka via e-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7819882-2025962". Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Stationsgatan 3 (visa karta
)
582 42 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Anton Allansson 191772@ambea.se Jobbnummer
9937085