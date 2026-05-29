Vik Behandlings/fältsekreterare
2026-05-29
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.Välkommen till Bengtsfors kommun!
Vill du göra skillnad i barns och ungas liv? Är du engagerad i att arbeta förebyggande och relationsskapande? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Vi söker en vikarierande behandlingssekreterare/fältsekreterare med fokus på förebyggande arbete riktat mot barn och unga, 0-18 år. Tjänsten är ett vikariat på 6 mån till att börja med, men kan komma att förlängas. Du arbetar uppsökande och stödjande för att främja goda uppväxtvillkor samt motverka riskbeteenden och social problematik. Arbetet innebär att insatser kan vara riktat mot enskilt barn/ungdom och dennes familj, men också att jobba med grupper. En del i arbetet innebär att vara ute på "fältet" och olika arenor där barn och unga håller till. Arbetet innebär att möta barn och ungdomar, samt deras familjer, i deras vardagsmiljöer - i skolan, på fritiden och i olika sociala sammanhang - samt att samverka nära med skola, föreningsliv och andra aktörer.
Bengtsfors kommun är end del i Backa barnet Dalsland. Gå gärna in och läs på: www.backabarnetdalsland.seErfarenhet och utbildning
Behandlingspedagog, socialpedagog ( 2 eller 3 årig ) eller annan relevant utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med barn och unga och familjer, gärna i förebyggande verksamhet. Både enskilt och i grupp.
God förmåga att skapa förtroendefulla relationer
Självständig, flexibel och lösningsfokuserad
God samarbetsförmåga
Erfarenhet av att dokumentera och följa upp insatser
B-körkort på manuell växellåda är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Arbetsgivare Bengtsfors Kommun
(org.nr 212000-1470), https://www.Bengtsfors.se
666 31 BENGTSFORS
För detta jobb krävs körkort.
Bengtsfors kommun
