Test Automation Engineer till Tekniskt Bolag!
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg
2026-05-29
Har du erfarenhet av testmiljö inom fordonsindustrin? Vill du dessutom vara med och driva arbetet inom test, säkerhet och kvalité framåt? Då kan rollen som Test Automation Engineer vara något för dig! Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Test Automation Engineer hos vår kund kommer du att arbeta med verifiering och kvalitetssäkring av avancerade ADAS-funktioner. Du blir en del av ett team som ansvarar för att utveckla och förbättra automatiserade tester i både Software-in-the-Loop (SIL) och Hardware-in-the-Loop (HIL)-miljöer, med målet att säkerställa hög kvalitet och robusthet i mjukvaruleveranserna.
En stor del av rollen innebär att utveckla och underhålla automatiserade testfall i Python, där du arbetar med funktionstestning, integrationstestning och regressionstestning. Du kommer även att analysera testresultat, felsöka testutfall och genomföra rotorsaksanalyser för att identifiera och följa upp avvikelser. Utifrån systemkrav kommer du att ta fram testfall, testscenarier och testspecifikationer samt bidra till planering och utveckling av den övergripande verifieringsstrategin.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avslutad kandidat/master-examen inom Datateknik eller närliggande område.
Har 2-5 års erfarenhet av en liknande roll.
Har genom arbetslivserfarenhet goda kunskaper i SIL och/eller HIL.
Har erfarenhet av CI/CD pipelines, utveckla och analysera testfall.
Har mycket goda kunskaper i Python och C/C++.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av Docker, CarWeaver och/eller Pandas.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi ser att du som söker är analytisk och kvalitetsmedveten med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du har enkelt för att ta egna initiativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Vidare har du ett genuint intresse för teknik och en vilja att ständigt förbättra arbetssätt, processer och testmiljöer.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Jessica Mikaelsdotter.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
