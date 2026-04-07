Dalhalla söker eventvaktmästare
Rättvik Event AB / Fastighetsskötarjobb / Rättvik Visa alla fastighetsskötarjobb i Rättvik
2026-04-07
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättvik Event AB i Rättvik
EVENTVAKTMÄSTARE
Har du ett stort engagemang och gillar att jobba i en rörlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik, trivs du med att alltid vara i farten samt drivs av att leverera ett bra arbete?
Då kanske du är vår nya eventvaktmästare.
DIN ROLL
Vi söker dig som vill jobba med våra evenemang och projekt i Dalhalla, Rättvik Arena och Magasinet i Falun. Som eventvaktmästare ingår du i genomförandegruppen och blir en viktig del i allt vi gör på alla våra arenor. Du arbetar med såväl förberedande planering som själva genomförandet. Under vissa perioder blir också arbetsledning en stor och viktig del av ditt arbete.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Isläggning och spolning i bandyhallen
Bygga upp/stänga ner Dalhalla inför/efter säsong
Göra omställningar/återställning inför/efter event och konserter
Lösa saker som kan uppstå under konserterna i Dalhalla
Underhåll av grönytor runt Rättvik Arena
Arbetsledning och projektledning
Reparation och underhåll
DIN PROFIL
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen är du flexibel och lösningsorienterad, har en positiv inställning och ett driv att utvecklas och komma framåt. För att hitta lösningar på de utmaningar som kan uppstå i det dagliga arbetet behöver du vara praktiskt lagd och ha en god teknisk förståelse. Då rollen innebär arbete under eget ansvar är det viktigt att du är bekväm med att fatta egna beslut, ta initiativ och att du kan driva dina arbetsuppgifter framåt på ett självständigt sätt. Likaså är det viktigt att du kan arbetsleda en större grupp vid de tillfällen då vi har evenemang eller projekt som ska genomföras.
Du trivs med varierade arbetsuppgifter, fungerar väl i stundtals stressig miljö och ser inga problem i att jobba på obekväm arbetstid såsom helger, kvällar och nätter.
Slutligen tycker du också om ordning och reda vilket speglar av sig i ditt arbetssätt som är strukturerat och noggrant.
Krav: B-körkort, minst 5 års arbetslivserfarenhet, datorvana
Meriterande: C-körkort, truckkort, erfarenhet av ismaskin/isläggning, snickarkunnig och allmänt händig.
OM OSS
Rättvik Event bedriver verksamheterna i Dalhalla, Rättvik Arena och Magasinet i Falun. 30 personer arbetar året runt och under högsäsong förstärker vi staben med runt 500 personer.
I Dalhalla genomför vi drygt 30 konserter varje sommar, i Rättvik Arena bedrivs framförallt idrottsverksamhet och i Magasinet Falun konsert- och företagsevenemang.
VI ERBJUDER
Det är en prestigelös och entreprenöriell anda som genomsyrar hela vår verksamhet. Hos oss är det nära till beslut och du får vara med och utveckla företaget framåt och bidra med idéer och förbättringsmöjligheter.
Välkommen till spännande evenemang och ett gäng drivna och glada kollegor.
OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Rättvik och Falun
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Oregelbundna
Lön: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 30 april.
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag!
CV och personligt brev skickar du till ansokan@dalhalla.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Marika Sernfält marika.sernfalt@dalhalla.se
070-603 00 23
