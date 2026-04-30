Dagbarnvårdare till fjällvärlden - Jäckvik
Dagbarnvårdare
Bo och arbeta i fjällen med 360° natur runt omkring dig.
Drömmer du om en vardag med fjällvyer, lugn och en liten barngrupp där gemenskap och kvalitet står i fokus? Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi söker nu en dagbarnvårdare till vår verksamhet i Jäckvik, i Arjeplogs kommun. Vi erbjuder även hjälp med boende.Publiceringsdatum2026-04-30Om tjänsten
Du kommer att arbeta med pedagogisk omsorg i ett familjedaghem med barn i åldrarna 2-5 år. Här finns en unik möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten och skapa en trygg, utvecklande och naturnära vardag för barnen.
Friluftslivet är en naturlig del av arbetet - vi följer årstiderna och vistas en hel del utomhus. Vintern, våren, sommaren och hösten formar aktiviteterna.
Omfattning: 75-100 %
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetsplats: Jäckvik
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med barn (förskola, familj eller liknande)
Sätter barnets bästa i fokus
Är trygg, positiv och engagerad
Trivs i en liten by och i en naturnära livsstil
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Möjlighet till heltid
Hjälp med boende
Liten barngrupp med fokus på kvalitet och närhet
En vardag mitt i fjällvärlden
Om Jäckvik
Jäckvik är en levande fjällby med närhet till storslagen natur. Här finns bland annat:
Kungsleden
Pieljekaise nationalpark - en av Sveriges äldsta
Hornavan - Sveriges djupaste sjö
I byn finns även en livsmedelsbutik, ett gym och föreningsliv. Dessutom når du både norska kusten och svenska kuststäder som Luleå och Piteå inom cirka tre timmar.
Övriga villkor
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning
Välkommen att skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: fjallserviceab@gmail.com Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Fjällservice Jäckvik AB
(org.nr 559479-5543)
Fridhemsvägen 2 (visa karta
)
938 95 JÄCKVIK Kontakt
Ida-Maria Westerlund fjallserviceab@gmail.com 0730588008
