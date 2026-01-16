Dag/nattjänst Landskrona
2026-01-16
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Man med Huntingtons söker nu män och kvinnor till sin assistansgrupp.
Tidigare erfarenheter av arbete med Huntingtons eller att du läst på om sjukdomen uppskattas.
Du ska vara 35 plus, vara självgående men även kunna samarbeta med dina kollegor - man jobbar alltid 2, vara frisk och fysiskt stark, flexibel, ansvarstagande, se ditt arbete som långsiktigt, förmåga och vilja att motivera till en aktiv vardag, behärskar svenska språket i både tal och skrift till fullo.
Arbetstiderna är förlagda till 12 timmars pass dag och aktiv natt.
Rekrytering sker löpande, tillträde 1/1-2026
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Alma assistans AB
Josefine Lindeberg-Lindvet 0730585036
9688155