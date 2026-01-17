Däcksman på skärgårdsbåt i Arkösund
Skärgårdskompaniet är ett litet rederi som trafikerar Östgötaskärgården med klassiska skärgårdsbåtar. Båten M/S Svanö avgår dagligen från Arkösund till ön Harstena i Gryts skärgård. Ibland kan vi även köra kvällsturer eller någon specialtur t.ex. guidningar, företagsevent och bröllop mm.
Vi söker nu flera däcksmän inför säsongen 2026. Utöver de vanliga däckssysslorna som att hjälpa till att kasta loss och lägga fast båten, så tar man också hand om passagerarna. Bland annat informerar man om säkerheten ombord, sköter försäljningen i en enklare bar/café och svarar på eventuella frågor från passagerarna. Du ska även hantera en daglig kontroll ombord (enligt en enkel checklista), samt meddela behov av förbrukningsvaror inför beställning.
Välkommen till ett kul och spännande sommarjobb!Publiceringsdatum2026-01-17Dina personliga egenskaper
Som däcksman på våra passagerarbåtar ser vi att du har en flexibel och ödmjuk personlighet och trivs med att ge bra service till våra passagerare. Vi ser gärna både att killar och tjejer söker och du behöver vara över 18 år.
Utbildning & erfarenhet
Behörigheter:
Basic Safety (möjlighet till internutbildning innan säsongen)
Läkarintyg för sjöfolk (vi kan hjälpa till med detta)
Tidigare erfarenhet av serviceyrke eller båtvana är meriterande.
Språk
Svenska och engelska. Tyska är mertiterande.
Arbetstid & omfattning
Möjlighet till 50-100% från mitten av juni till slutet av augusti.
Boende
Vi hoppas att du bor i Arkösund eller har möjlighet till boende i närheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: jobb@skargardskompaniet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdskompaniet i Östergötland AB
(org.nr 559510-5528), https://www.skargardskompaniet.se
610 25 VIKBOLANDET Arbetsplats
M/S Svanö Kontakt
Magnus Lindkvist info@skargardskompaniet.se 0705420506 Jobbnummer
9689973