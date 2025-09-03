Däckskiftare till Tullinge
2025-09-03
Vi söker nu däckskiftare till höstens däcksäsong till vår kund i Tullinge.
Tjänsten är på heltid med start under oktober månad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som däckskiftare jobbar du i verkstaden med att byta däck inför vintern, visst lagerarbete kan även tillkomma.
Detta är en tjänst på heltid och kommer pågå under däcksäsongen på ca 2 månader med start under oktober månad. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning samt 1 år behovsanställning.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av däckskifte eller har ett stort intresse för bilar och motorer. För att lyckas i rollen krävs det att du är arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för att arbeta fysiskt. Det här är ett jobb för dig som kan arbeta självgående och i team, är lösningsorienterad och noggrann och som ser ett bra bemötande som en självklarhet då även kundkontakt förekommer.
Du har även B-körkort och behärskar svenska i tal och skrift.
Vid frågor om tjänsten kontakta Sebastian på 070 276 4869 eller via mail: sebastian.strom@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
