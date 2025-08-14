Däckskiftare till Däckia i Skellefteå sökes!
2025-08-14
Har du ett intresse för bilar och vill jobba som däckskiftare? Vi på Academic Work söker nu en däckskiftare till Däckia i Skellefteå. Som däckskiftare kommer du arbeta inom verkstaden med att ta emot kunder och deras bilar för att byta, montera och balansera däck. Låter detta intressant? Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker en däckskiftare till Däckia i Skellefteå till vinterns däcksäsong! Tjänsten innebär främst arbete med att byta däck på kundernas bilar. Du kommer få upplärning av kollegorna på plats och därefter arbeta i ett team. I rollen som däckskiftare kommer du arbeta dagtid 07-16.30, måndag till fredag. Detta är en tjänst på heltid och kommer pågå under däcksäsongen med start i september och ca 8 veckor framåt beroende på säsong.
Du erbjuds en introduktion i arbetet för att du ska trivas och arbeta på ett säkert sätt. Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund.
VI SÖKER DIG SOM
• Kan kommunicera obehindrat på svenska, detta för att tillgodogöra dig instruktioner och säkerhetsinformation på bästa möjliga sätt
• Har B-körkort
• Är i god fysisk form och gillar att arbeta med kroppen
• Har ett intresse alternativt erfarenhet av att meka/skruva
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet inom bilbranschen alternativt arbetat med liknande arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
