Däckskiftare Niemi Bil Luleå
Niemi Bil 2 AB / Montörsjobb / Luleå Visa alla montörsjobb i Luleå
2026-07-31
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Vill du ta första steget mot att jobba på verkstad? Gillar du fart och fläkt på jobbet? Då passar du nog perfekt som däckskiftare hos oss på Niemi Bil - Vänta inte, ansök idag!
Om rollen:
Att jobba som däckskiftare är ett bra första steg som verkstadsarbetare. Du jobbar i ett sammansvetsat team som arbetar nära våra verkstäder. Det är ett fartfyllt och roligt fysiskt arbete som passar utmärkt för dig som söker dig mot att jobba på verkstad i framtiden.
Du kommer bli en del av omtänksamt och nära sammansvetsat team, som alltid ställer upp för varandra, och strävar efter att alltid ha kul på jobbet. Tillsammans når vi vårt mål att ha branschens högsta kundnöjdhet.
Vi är lösningsorienterade och ett av Sveriges snabbast växande bolag i bilbranschen. Vi tror på att fira våra framgångar tillsammans – både på och utanför arbetsplatsen. Idag finns vi i Umeå, Gävle, Uppsala, Skellefteå, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Vem vi söker:
Vi på Niemi Bil ställer höga krav på kvalitet, engagemang och kunskap. Därför söker vi dig som älskar att tävla, är resultatorienterad och inte räds en utmaning.
Att jobba med däck betyder det ibland kommer vara mycket att göra, och du behöver kunna utföra ditt arbete med hög kvalitet, även om det stundtals kan vara stressigt. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av verkstad eller däckarbete, du kommer få utbildning och stöd på arbetsplatsen. Det viktigaste är att du är noggrann och mån om att göra ett bra jobb.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
B-körkort (manuell)Övrig information
Du kommer arbeta på vår verkstad i Luleå. Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.
Ansökan görs genom att skicka in CV och personligt brev genom formuläret längst ned på sidan. Rekrytering och intervjuer sker löpande - är du intresserad vänta inte för länge med din ansökan.
Mer information?
Har du funderingar eller frågor som du inte hittar svaret på här? Vänligen kontakta Verkstadschef Olga Granbom, olga@niemibil.se
, +46 76 -100 95 16
Om Niemi Bil
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vår kultur:
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto.
Vi växer, och vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs med att arbeta hos oss. Men för oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar därför idrott, kultur och ungdom för att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157)
Spantgatan 8 (visa karta
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973 46 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017145