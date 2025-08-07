Däckskiftare/lagerjobb
2025-08-07
Arbetsuppgifter
Däckmontörer sökes!
Vi söker däckmontörer för säsongsarbete hos en av våra kunder. Arbetsuppgifterna innefattar montering av däck på personbilar samt en del lagerarbete. Erfarenhet är meriterande, men du får upplärning på plats.Du kommer att arbeta i en rymlig och städad lokal utrustad med allt du behöver för att utföra arbetet professionellt - bland annat mutterpistoler, lyftpallar, balanseringsmaskiner och monteringsutrustning.Dina arbetsuppgifter
Skifte, montering och balansering av däck på personbilar
Kontroll av däckens skick och lufttryck
Hålla arbetsplatsen ren och säker
Kundkontakt i vissa fall
Vi erbjuder
En modern och ren arbetsmiljö
Trevliga kollegor och god stämning i teametProfil
Vi söker dig som:
• Har B-körkort
• Är noggrann och serviceinriktad
• Trivs med att arbeta i grupp men kan även jobba självständigt
• Är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter
• Truck vana är meriterande
• kan tid anpassning och är pålitlig
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag! ????Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
