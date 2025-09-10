Däckmontör till Däckia Boden
OnePartnerGroup Norr AB / Montörsjobb / Boden Visa alla montörsjobb i Boden
2025-09-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du redo att ta dig an ett spännande arbete under höstens däcksäsong? Däckia i Boden söker nu dig som vill vara en del av vårt team och skifta däck åt våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skifta däck från sommar- till vinterdäck för kundernas fordon.
Säkerställa att arbetet utförs korrekt och effektivt genom noggrannhet och struktur.
Bidra till en hög kvalitet och service för att förbättra kundens upplevelse.
Vi ser gärna att du har
Körkort B
Tillgänglig för heltidsarbete under hela perioden
Fysiskt god form
Noggrann och strukturerad
Dina arbetstider
Heltid, måndag - fredag, 07:00 - 16:30
Säsongsarbete från början av oktober
Din ansökan
I denna rekryteringsprocess samarbetar Däckia med oss på OnePartnerGroup.
Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan och kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Johan Söderlind johan.soderlind@onepartnergroup.se Jobbnummer
9501134