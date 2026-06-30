Däckmontör Till Cewe Däck I Munka-Ljungby
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2026-06-30
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Är du redo för ett nytt kapitel?
Hos CEWE Däck söker vi dig som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och vara en del av ett sammansvetsat team.
Här får du en varierad vardag där du kombinerar verkstadsarbete med kundkontakt och möjligheten att utvecklas tillsammans med oss.
Om CEWE Däck
Vi är en etablerad däckverkstad i Munka-Ljungby som arbetar med både personbilar och lastvagnar. Hos oss står kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer i fokus. Som en mindre verkstad hjälps vi åt, tar ansvar för varandra och ser till att jobbet blir gjort – tillsammans.
Om rollen
Som däckmontör hos oss spenderar du större delen av din tid i verkstaden, men du är också en viktig del av kundupplevelsen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Montering, balansering och skifte av däck på personbilar och lastvagnar.
Övriga verkstadsarbeten.
Ta emot kunder, svara i telefon och boka tider.
Ge prisförslag och vägleda kunder till rätt lösning.
Hantera arbetsordrar och enklare administration.
Hålla ordning och reda i verkstaden.
Hjälpa till ute på fält vid behov.
Vi tror att du
Är händig och gillar att arbeta fysiskt.
Tar ansvar och är någon kollegorna kan lita på.
Trivs med att ge bra service och möta människor.
Har energi, eget driv och gillar att få saker gjorda.
Är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss.
Har du erfarenhet från däck-, fordons- eller verkstadsbranschen är det ett plus, men det viktigaste för oss är din inställning. Är du rätt person lär vi dig resten.
B-körkort är ett krav.
Det här erbjuder vi
En trygg arbetsplats med familjär stämning.
Intern upplärning och stöttning från erfarna kollegor.
Möjlighet att växa och ta mer ansvar över tid.
En varierad arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Fast lön enligt överenskommelse.
Praktisk information
Plats: Munka-Ljungby Omfattning: Heltid (6 månaders provanställning)
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Vi bryr oss inte om att ha det snyggaste CV:t. Berätta hellre vem du är och varför du tror att du skulle passa hos oss.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7969285-2076846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Mästaregatan 6 (visa karta
)
266 35 MUNKA-LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9984389