Däckmontör för Lastvagnar
2025-09-09
Vi söker en däckmontör för tunga fordon!
Konsultuppdrag genom Northern Skill
Är du praktiskt lagd, har erfarenhet av tunga fordon och gillar ett fysiskt arbete i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten: Vi söker en däckmontör till vår kund i Malå, med fokus på tunga fordon som lastbilar, släp och entreprenadmaskiner. Du kommer att arbeta med montering, demontering, balansering och reparation av däck både i vår verkstad och ute hos kund.
Montering och demontering av däck på lastvagnar och tunga fordon
Balansering och kontroll av däckslitage
Felsökning och reparation av däck
Arbete med både fasta och mobila enheter
Kundkontakt och servicearbete Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med tunga fordon är ett krav
B-körkort (C-kort är meriterande)
God fysik och förmåga att arbeta självständigt
Svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
En varierande och utvecklande tjänst
Moderna arbetsverktyg och bra arbetsmiljö
Placering: Malå Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Kontakt
Viktor Jäderberg viktor@northernskill.se
