Däckmontör för Lastvagnar

Northern Skill AB / Montörsjobb / Malå
2025-09-09


Vi söker en däckmontör för tunga fordon!
Konsultuppdrag genom Northern Skill
Är du praktiskt lagd, har erfarenhet av tunga fordon och gillar ett fysiskt arbete i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten: Vi söker en däckmontör till vår kund i Malå, med fokus på tunga fordon som lastbilar, släp och entreprenadmaskiner. Du kommer att arbeta med montering, demontering, balansering och reparation av däck både i vår verkstad och ute hos kund.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter

Montering och demontering av däck på lastvagnar och tunga fordon


Balansering och kontroll av däckslitage


Felsökning och reparation av däck


Arbete med både fasta och mobila enheter


Kundkontakt och servicearbete



Kvalifikationer

Erfarenhet av arbete med tunga fordon är ett krav


B-körkort (C-kort är meriterande)


God fysik och förmåga att arbeta självständigt


Svenska i tal och skrift


Vi erbjuder:

En varierande och utvecklande tjänst


Moderna arbetsverktyg och bra arbetsmiljö


Placering: Malå Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), http://northernskill.se

Arbetsplats
Northern Skill

Kontakt
Viktor Jäderberg
viktor@northernskill.se
0725004842

Jobbnummer
9500302

