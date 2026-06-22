Däckmontör
Gummicentralen I Vällingby Aktiebolag / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-06-22
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Gummicentralen i Vällingby AB har funnits sedan 1982 och är Vällingby-Hässelbys ledande däckverkstad.
Vi har en modern och ändamålsenlig maskinpark.
Vi är medlemmar i Däckpartner som har drygt 160 verkstäder runt om i Sverige. Vi jobbar med några av marknadens mest välkända varumärken såsom GoodYear, Continental, Nokian, Michelin, Pirelli, Yokohama m fl.
Vi jobbar med alla förekommande däck upp till SUV och lätta last, alltså inga LV-däck.
Vi är idag två anställda inkluderat den här vakanta tjänsten. Men dubblar styrkan vid däcksäsong.
Vi söker en erfaren däckmontör. Vi tror att du har jobbat några år som däckmontör och kan allt från att skifta däck till att laga punkteringar, kort och gott alla förekommande arbetsuppgifter på en däckverkstad.
Du kommer också på sikt att hjälpa till att ta hand om kunder i kundmottagningen, så säljvana och goda kunskaper om däck är meriterande.
Det är en fördel om du har erfarenhet av däckdata men inget krav, dock ska du vara en van datoranvändare.
Vi är ett litet företag så du kommer bli delaktig i det mesta som rör verksamheten och vara en viktig kugge för oss och våra kunder.
Ett trevligt bemötande och kundfokus är en självklarhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: info@gummidack.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gummicentralen I Vällingby Aktiebolag
(org.nr 556215-5928), http://gummidack.se
Jämtlandsgatan 155 (visa karta
)
162 60 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gummicentralen i Vällingby AB Kontakt
Ägare
Shewaz Sendi info@gummidack.se 08376075 Jobbnummer
9971957