Däckmontör

Däckcentrum i Hässleholm AB / Montörsjobb / Hässleholm
2025-09-02


Vi söker nu en däckmontör till vår verkstad.
Som medarbetare på Däckcentrum utgör du en viktig del i arbetet och skall kunna rekommendera och montera rätt däck till kunden. Våra kunder är privatkunder entreprenad, lantbruk och åkerier.
Det är viktigt att du även kan jobba i en ambulerade miljö.
C-kort och truckkort samt tidigare erfarenhet är meriterande.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Ansökningshandlingarna vill vi ha inne innan 2025-09-30
Ansökningshandlingar skickas till info@dackcentrumh.se eller skickas till Däckcentrum i Hässleholm Södra Kringelvägen 281 33 Hässleholm. 0451 468 40

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@dackcentrumh.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Däckcentrum i Hässleholm AB (org.nr 556421-2586)
Södra Kringelvägen (visa karta)
281 33  HÄSSLEHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9487929

