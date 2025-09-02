Däckmontör
2025-09-02
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vi söker nu en däckmontör till vår verkstad.
Som medarbetare på Däckcentrum utgör du en viktig del i arbetet och skall kunna rekommendera och montera rätt däck till kunden. Våra kunder är privatkunder entreprenad, lantbruk och åkerier.
Det är viktigt att du även kan jobba i en ambulerade miljö.
C-kort och truckkort samt tidigare erfarenhet är meriterande.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Ansökningshandlingarna vill vi ha inne innan 2025-09-30
Ansökningshandlingar skickas till info@dackcentrumh.se
eller skickas till Däckcentrum i Hässleholm Södra Kringelvägen 281 33 Hässleholm. 0451 468 40 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@dackcentrumh.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckcentrum i Hässleholm AB
(org.nr 556421-2586)
Södra Kringelvägen (visa karta
)
281 33 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9487929