Däckmontör
2025-08-25
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Däckladan i Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
Hos oss på Däckladan får du möjlighet att vara en del av ett växande företag med starka värderingar och en hållbar affärsmodell. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vår kultur. Du börjar som däckmontör, men har goda möjligheter att växa inom företaget. Vi söker en person som vill utvecklas i rollen och senare ta på sig mer ansvar, med möjlighet att exempelvis arbeta med kundmottagning eller sälj.
Vi värdesätter en vilja att lära sig och förbättras. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med kunniga kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering och demontering av däck på personbilar, lastbilar och andra fordon
Balansering av däck för att säkerställa optimal körkomfort och säkerhet
Kontroll och justering av däcktryck
Inspektion av däckens skick samt rekommendation av byten eller reparationer vid behov
Utförande av enklare reparationer på punkterade däck
Lastning, lossning och organisering av däck i lager
Tillhandahållande av professionell kundservice, inklusive rådgivning om däckval och underhåll
Säkerställande av en ren, säker och organiserad arbetsmiljö
Utförande av övriga arbetsuppgifter inom verkstadenPubliceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Erfarenhet av däckmontering eller arbete inom fordonsbranschen är meriterande, men inte ett krav - vi erbjuder utbildning för rätt person
God fysik och förmåga att hantera tunga lyft
Intresse för fordon och vilja att utveckla kunskap om däckteknologi
B-körkort (obligatoriskt)
Svenska i tal och skrift på en professionell nivå
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Noggrannhet, ansvarstagande och ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet
Omfattning och arbetstider:
Tjänst: Heltid, provanställning på 6 månader
Arbetstider: 08:00-17:00, måndag till fredag
Placering: Däckladan i Örnsköldsvik
Låter detta som en utmaning för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Urval och rekrytering sker löpande, så vi ser fram emot att ta emot din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@dackladan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckladan i Örnsköldsvik AB
(org.nr 556698-6096)
Åvägen 11 (visa karta
)
891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Forsman info@dackladan.se 0660-101 21 Jobbnummer
