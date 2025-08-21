Däckbytare söker i Linköping
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2025-08-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-21Beskrivning
Vi söker nu engagerade däckbytare som vill vara med i ett energiskt team under den hektiska däckbytesäsongen.
Tjänsten är perfekt för dig som gillar praktiskt arbete och vill bidra till att våra kunder får sina bilar redo för vinter eller sommar.
Som däckbytare hos oss kommer du att spela en viktig roll i vårt team där du ansvarar för att byta däck på bilar, balansera hjul och säkerställa att arbetet utförs säkert och effektivt. Vi ser gärna att du är noggrann, arbetar snabbt och gillar att vara en del av ett team.Dina arbetsuppgifter
Byta och montera däck på fordon.
Balansera hjul och kontrollera däckens skick.
Säkerställa att arbetsplatsen hålls i ordning och att verktyg används korrekt.
Arbeta tillsammans med kollegor för att säkerställa effektivitet och hög kvalitet.
Assistera med övriga uppgifter i verkstaden vid behov.Kvalifikationer
Erfarenhet av däckbyte eller mekaniskt arbete är meriterande, men inte ett krav.
Styrka och vana vid att hantera tyngre lyft.
Trivs med praktiskt arbete i högt tempo.
God samarbetsförmåga och vilja att hjälpa kollegor.
Trivs med kundkontakt, är social och kan möta kunder med ett leende när det behövs.
Positiv inställning och flexibel med arbetsuppgifter.
Körkort B.Anställningsvillkor
Tjänsten är säsongsanställning med start i början av november och pågår under däckbytesäsongen, vanligtvis 4-6 veckor.
Heltid (måndag-fredag, 8:00-16:00).
Dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Du blir anställd som konsult hos oss på Q och arbetar ute hos vår kund i Linköping.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Linköping AB Jobbnummer
9470120