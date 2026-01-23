Cykelbud Prioritaire Sthlm AB
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Cykelbud
Prioritaire STHLM AB | Stockholm
Letar du efter ett aktivt, fartfyllt jobb där ingen dag är den andra lik?
Gillar du att jobba fysiskt, röra på dig hela dagarna och samtidigt leverera förstklassig service?
Då kan Prioritaire vara helt rätt plats för dig.
Om rollen
Vi söker nu en heltidsanställd cykelbud till vårt team i Stockholm.
Du kommer att arbeta med snabba leveranser, expressuppdrag och specialkörningar runt om i staden, alltid med fokus på kvalitet, tempo och kundupplevelse.
Hos oss är cykeln inte bara ett transportmedel, den är en del av jobbet.
Prioritaire STHLM AB är en budfirma som gör allt och lite till.
Vi jobbar med allt från klassiska bud till mer avancerade logistiklösningar och eventleveranser.
Service, punktlighet och professionellt bemötande är alltid i fokus och vi är stolta över att hålla en hög nivå i allt vi gör.
Vi söker dig som
• Trivs med ett fysiskt och tempofyllt arbete
• Gärna har ett stort cykelintresse eller bara älskar att röra på dig
• Är serviceinriktad och gillar kundkontakt
• Är ansvarsfull, punktlig och självgående
• Har grundläggande lokalkännedom i Stockholm (eller viljan att lära dig snabbt)
Körkort är inte ett krav.
Vi erbjuder
• Heltidsanställning
• Ett aktivt jobb där du får betalt för att röra på dig
• Ett sammansvetsat team med högt tempo och bra stämning
• Arbetsdagar som går fort och varierar mycket
• Möjlighet att växa inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast Mail
E-post: rekrytering@prioritaire.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Cykelbud". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prioritaire Sthlm AB
(org.nr 556843-7239)
Adlerbethsgatan 21 (visa karta
)
112 55 STOCKHOLM Kontakt
Ludvig Haag ludvig@prioritaire.se 0709754012 Jobbnummer
9701253