Cybersäkerhetskonsult till Zacco Digital Trust
2025-11-07
Är du en driven person med kunskap och intresse för cybersäkerhet? Är du en strukturerad problemlösare? Nu finns möjligheten att bli en del av Zacco Digital Trust - ett innovativt och spännande bolag som ligger i framkant inom informations- och cybersäkerhet. Vi tillämpar löpande urval, välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Zacco Digital Trusts ambition är att bli den bästa europeiska cybersäkerhetspartnern för både kunder och anställda. De fokuserar på att lösa morgondagens cybersäkerhetsutmaningar. De drivs av ett team av mycket erfarna cybersäkerhetsspecialister, mjukvaruutvecklare och forskare. Idag arbetar cirka 50 experter inom Cyber Security, Digital Threat Intelligence, Secure Development och TechLaw. Här ingår du alltså i ett sammansvetsat och kompetent team där du får stöd av kollegor med lång erfarenhet från flera branscher med en unik mix av kompetenser.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som cybersäkerhetskonsult kommer du att arbeta tillsammans med Zaccos kunder för att hjälpa dem att identifiera och hantera säkerhetsutmaningar. Du kommer att vara involverad i ett flertal olika uppdrag hos kunderna, alla med ett tydligt fokus på att förbättra säkerhetsställningen.
I din roll som cybersäkerhetskonsult på Zacco kommer du exempelvis arbeta med:
Utveckla säkrare mjukvaruapplikationer, med utgångspunkt från SDLC och OWASP ASVS
Säkerställa att rätt ramverk och standarder efterlevs
Stötta våra kunder i deras informationssäkerhetsarbete genom att underhålla och utveckla processer och rutiner
VI SÖKER DIG SOM: Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom IT, gärna med inslag av cybersäkerhet
Har minst ett års arbetslivserfarenhet av liknande roll
Har goda färdigheter i Java
Har ett genuint intresse för informations- och cybersäkerhet
Kan kommunicera obehindrat i svenska och engelska i både tal och skrift, då språken används i det dagliga arbetet
Vi kommer även att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är utåtriktad och ser kommunikation som en naturlig del av arbetet. Du föredrar att arbeta i grupp och ser det som ett tillfälle att lära från dina kollegor, likväl som att själv få stötta och delge egen erfarenhet och kunskap vid behov. Vidare ser vi gärna att du är en positiv medarbetare som håller ett lösningsfokus genomgående i processer och projekt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen från Zaccos och vår sida är att du efter uppdragsperioden blir direktanställd hos Zacco.
OM KUNDFÖRETAGET:
Zacco Digital Trust fokuserar som tidigare nämnt på att lösa framtida cybersäkerhetsutmaningar och består av ett team med mycket erfarna mjukvaruutvecklare, cybersäkerhetsspecialister m.m. Idag arbetar cirka 50 experter inom bolaget med bland annat Digital Threat Intelligence, Cyber Security, Secure Development. Zaccos vision är att utvecklas och förbättras kontinuerligt för att i framtiden bli den bästa leverantören i Europa gällande cybersäkerhet, både för kunder och anställda.
Läs mer om Zacco Digital Trust här!
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
