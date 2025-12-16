Cybersäkerhetsanalytiker med stort it-säkerhetsintresse
2025-12-16
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Brinner du för cybersäkerhet och vill bidra till utvecklingen av att vår förmåga inom cybersäkerhet går som på räls? Då kan du vara den vi söker!
Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi pratar inte bara om framtiden - vi jobbar för att möjliggöra den. Tillsammans med ett engagerat team ingår du i sektionen för cybersäkerhet. Där värdesätter vi samarbete högt och arbetar för att ta tillvara på vår gemensamma kunskap på bästa sätt. För att du ska ha den bästa möjligheten att hålla dig ajour inom området så erbjuds du kontinuerligt vidareutbildningar.
Vi letar efter dig med ett genuint för cybersäkerhet och en nyfikenhet som driver dig att vilja lära dig mer!
Som medarbetare hos oss på It ges du stort ansvar och även möjligheter att utbyta erfarenheter och kompetens med dina, cirka 300 kollegor på It-avdelningen.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- identifiera och analysera säkerhetsincidenter genom it-säkerhetsövervakning och threat hunting
- hantera it-säkerhetsincidenter
- utveckla detektion (detection engineering)
- genomföra sårbarhetsanalyser
- arbeta med omvärldsbevakning arbeta med utveckling/förvaltning av olika säkerhetsplattformar/verktyg
- deltaga i olika typer av övningar (red, blue och purple team).
Du måste ha
- en eftergymnasial utbildning inom it, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- arbetslivserfarenhet av it-säkerhetsarbete eller som it-tekniker inom it-infrastruktur
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- kunskaper inom något eller några av områdena IAM, virtualisering, windows, linux, nätverk, brandväggar, kryptering, bash, powershell, python
- arbetat i en SOC-funktion eller i andra roller inom cybersäkerhetsområdet (ex. CSIRT/CERT)
- erfarenhet av SIEM-system (ex. Splunk, Elastic eller MS Sentinel)
- erfarenhet av EDR/NDR/XDR-lösningar
- kompetens inom IDS/IPS
- arbetat med sårbarhetsanalys eller penetrationstestning
- erfarenhet av ramverk som MITRE ATT@CK och Sigma
- relevanta utbildningar och certifieringar inom it-säkerhet.
Vi vill att du
- har en god analytisk förmåga för att framgångsrikt analysera och bedöma it-säkerhetsrelaterade händelser i vår miljö
- är ansvarstagande, strukturerad och har ett stort eget driv
- har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med sektionens förändring
- ett genuint intresse att hålla dig uppdaterad om den senaste informationen inom cybersäkerhetsområdet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Peter Skoglund, 010 - 495 60 31 Peter.Skoglund@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-12712. Vi behöver din ansökan senast den 11 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
