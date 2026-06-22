Customs Process Administrator, Strömstad
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2026-06-22
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Think Global, Work Local with Maersk Customs Service!
Are you ready to be part of an organization on an industry-defining transformation journey that will change the world?
Maersk, a global leader in logistics, is on a journey to transform the logistics industry and Customs Services is at the heart of this integrator strategy. With end-to-end customs visibility, Maersk Customs Services, offer global reach and local expertise to help customers navigate customs processes, and seamlessly coordinate their supply chains, ensuring the timely movement of goods.
To work at Maersk Customs Services is to work with the world. With over 60,000 unique customers, actively trading in 139 countries worldwide with a global delivery network spread across 113 countries, you will be working in a truly international environment.
Our end-to-end logistics services is constantly improving and with that our growing suite of digital solutions as well, which you can use to your benefit as part of our team in Customs Services.
Find yourself welcome in our diverse and inclusive culture, working alongside a team of more than 2,200 trade and customs experts around the world, where you are valued for who you are and rewarded for what you bring.
Are you ready to play your part in this?
Vi söker flera Customs Process Administrators, till vårt kontor i Strömstad.
En Customs Process Administratör (CPA) ansvarar inom sitt team för att samordna och organisera hela utbudet av tulltjänster, till exempel insamling av relevanta dokument, skriva tulldeklarationer, fram till att varorna är tull-klarerade.
Tillsammans med dina kollegor jobbar du med att förstå och utföra tullklarering och att erbjuda lösningar utefter våra kunders behov. Du kommer att ingå i ett glatt och kunnigt team, som arbetar nära varandra
och utbyter kunskap och expertis dagligen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Administrera tulldeklarationer
• Tolka regelverk
• Klassificera varor
• Ha en god dialog med kunder, Tullverket och andra myndigheter
Som anställd hos oss blir du en del i ett internationellt företag som erbjuder ett stimulerande arbete med ett positivt arbetsklimat.
Vi söker dig som vill ha ett varierande och utvecklande jobb. Är serviceinriktad med förmåga att lösa kundens uppdrag på ett snabbt, noggrant och trevligt sätt.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från branschen eller annan arbetslivserfarenhet samt godkänd gymnasieutbildning
• Positiv inställning och förmåga att skapa goda kundrelationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Hög servicekänsla och är lösningsorienterad
• Lätt för att jobba i team, men också med god förmåga att jobba självständigt
Du kommer till en arbetsplats med trevliga arbetskamrater. Vi erbjuder intern upplärning och goda möjligheter att utvecklas inom internationell handel.
Det vore kul att ha dig i vårt team – välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maersk Sverige Aktiebolag
(org.nr 556241-3434)
Tångenvägen 10 (visa karta
)
452 35 STRÖMSTAD Arbetsplats
Maersk Sverige AB Jobbnummer
9973617