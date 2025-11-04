Customer support Property Solutions
WSP Sverige AB / Kundservicejobb / Umeå Visa alla kundservicejobb i Umeå
2025-11-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WSP Sverige AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Härnösand
, Luleå
eller i hela Sverige
Vårt team inom Property Solutions på WSP utvecklar produkter som möter behovet inom modern fastighetsförvaltning. Vi ser en allt mer digitaliserad värld med höga krav på flexibilitet, komplexa lösningar samt sammanlänkade tjänster och funktioner.
Just nu är vi på en spännande resa där det händer mycket och hos oss får du en ansvarsfull och utvecklande roll i ett expansivt företag. I Umeå där delar av teamet finns sitter vi i nya lokaler längs med älven med en utsikt som slår det mesta.
Vi söker efter vår nästa kollega till vår support iUmeå, som vill vara med ochutvecklasupportfunktionen för våra digitala produkter på WSP och Property Solutions!
Om tjänsten Customer Support har en viktig roll inom företaget och är kontaktytan för befintliga och potentiella kunder, samt hantering av beställningar och kundfrågor. I din roll blir du vårt ansikte och röst ut mot våra kunder, som tar reda på deras behov, svarar på frågor, hjälper kunderna med frågeställningar de har om våra digitala verktyg och mycket annat. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat support, problemlösning, att bygga relationer med nya och befintliga kunder, och göra behovsanalys av kund och marknad.
Customer Support är en brygga mellan våra kunder och vårt utvecklingsteam och arbetar i nära samarbete med våra kundansvariga verksamhetskonsulter. Därför blir dina kontaktytor både internt och externt många och varierande. Eftersom kundsupporten är öppen mellan kl 8.00-17.00 på vardagar, innebär det att rollen har fasta arbetstider.
Din profil - vem är du? För att lyckas väl i rollen söker vi dig som harerfarenhet inom service och supporteller har erfarenhet av liknade arbetsuppgifter. Du behöver ha kunskap och / eller erfarenhet från att ha arbetat i en supportorganisation, hur digitala verktyg fungerar, samt en välutvecklad förmåga att skapa dialog med kunder och internt.
Det är meriterande om du har kompetens och utbildning inom fastighetsförvaltning. Har du dessutom kunskaper i hur systemstöd eller ärendehanteringssystem för fastighetsdrift implementeras är detta mycket meriterande. Det är också meriterande om du har arbetat med kund- och marknadsundersökningar.
Vidare är det ett krav att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, dels då de handlingar vi levererar är på svenska men också då WSP är en global organisation där engelska förekommer.
Du som söker är sannolikt en utåtriktad person som arbetar lika bra i grupp som självständigt. Att arbeta strukturerat och med fokus på innovation samt effektiviseringar av processer är något du bör trivas med för att passa väl i rollen. Fler egenskaper som vi värdesätter är flexibilitet, engagemang och affärsmässighet.
Kontakt Veronica WintermanWSP Unit Lead, Stockholm, veronica.winterman@wsp.com
, eller Victoria Skropska, HR-rekrytering, victoria.skropska@wsp.com
.
Startdatum Så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan senast 2025-11-30.
Välkommen med din ansökan!
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wsp Sverige AB
(org.nr 556057-4880), http://www.wsp.com Arbetsplats
WSP Sverige Kontakt
Victoria Skropska Hällström victoria.skropska@wsp.com +46 72 4529499 Jobbnummer
9588151