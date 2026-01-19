Customer support
Customer Support till Retriever
Brinner du för att ge förstklassig service - både internt och externt? Har du dessutom intresse för media, kommunikation och/eller företagsekonomi? Då kan du vara den vi söker. Retriever letar nu efter en lösningsorienterad och serviceinriktad person till sitt Customer Support-team i centrala Stockholm.
Om Retriever
Retriever är Nordens ledande aktör inom dataanalys och kommunikationsinsikter. Företaget har drivit digitaliseringen av mediebevakningsbranschen i över ett decennium genom att lansera den senaste tekniken och anpassa verksamheten till ett ständigt föränderligt datalandskap. Drivkraften är att förstå kundernas verklighet och leverera insikter som leder till bättre beslut. Målet är att vara kundernas mest värdefulla partner inom business intelligence.
Om rollen
Som Customer Support får du en varierad roll med stort eget ansvar. Du blir en del av ett team på fem personer som jobbar tätt ihop för att leverera service i världsklass.
Exempel på arbetsuppgifter
• Hantera supportärenden via flera olika kanaler.
• Ansvara för kundkommunikation och dialog i Retrievers plattform.
• Identifiera och driva förbättringar av supportfunktioner och processer.
• Planera och hålla utbildningar för att onboarda och stötta kunder.
Vem är du?
För att trivas hos Retriever ser vi att du är:
• Strukturerad och processdriven med ett metodiskt arbetssätt.
• Kommunikativ och pedagogisk, orädd och nyfiken i mötet med människor.
• Självgående och proaktiv, med förmåga att prioritera i ett högt tempo.
• Tekniskt nyfiken och digitalt van, lätt för att lära nya verktyg och plattformar.
Erfarenhet och kompetens
• Erfarenhet av support, customer success eller kundservice, gärna i en digital eller teknisk miljö.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Varför Retriever?
Retriever är ett växande SaaS-bolag i moderna lokaler på bästa adress mitt i stan. Här möts du av kollegor med hjärtat på rätt ställe och en kultur som uppmuntrar utveckling. Du erbjuds:
• Flexibel arbetsplats med hybridarbete.
• Konkurrenskraftiga villkor och en sund balans mellan arbete och fritid.
• Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter internt.
Känner du igen dig? Sök tjänsten redan idag! Urval sker löpande.
I denna rekrytering samarbetar Retriever med Recruitive.
