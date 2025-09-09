Customer Success Manager till Avy!
Har du tidigare erfarenhet inom Customer Success och är redo för nästa möjlighet i karriären? Trivs du med att arbeta kundnära i en roll där du får kombinera relationsbyggande och teknik? Vill du dessutom bli en del av ett scale-up som befinner sig i en spännande tillväxtresa? Då kan rollen som Customer Success Manager hos Avy vara något för dig!
Om Avy
Avy är Sveriges ledande boendeplattform med fokus på boendeupplevelsen. Plattformen samlar allt kring boendet på ett ställe - från hyresbetalning och felanmälan till kommunikation och boendetjänster. Genom smarta integrationer och kundinsikter hjälper Avy fastighetsägare att erbjuda bättre service, öka effektiviteten och arbeta mer hållbart.
Idag når Avy nästan 400 000 hushåll och används av 20% av Sveriges hyresgäster. Under 2024 växte bolaget med över 50% och har en marknadsledande position i Norden. Med Sverige som bas fortsätter expansionen för att skapa framtidens boendeupplevelser.
Om tjänsten som Customer Success Manager
I rollen som Customer Success Manager blir du en viktig pusselbit i Avys Delivery-team med syfte att bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet. Du tilldelas en kundportfölj där du tillsammans med ansvarig Account Manager hjälper kunderna att få ut maximal nytta av Avys lösningar. Dina arbetsuppgifter innebär att följa upp kundernas behov proaktivt, vara delaktig vid kundmöten, hantera ärenden i Zendesk vid behov, samt delta i implementeringsprojekt för nya kunder och system.
Vidare samarbetar du även nära dina kollegor i Avys Delivery-team för att ge kunden bästa möjliga upplevelse, med fokus på tillgänglighet och kundnöjdhet. Teamet består av andra Customer Success Managers och Support Agents. Du samarbetar även med andra delar av organisationen, inklusive projektledare, produktutvecklare, IT-teamet och säljavdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Vara en viktig pusselbit i Avys Delivery-team med syfte att bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa hög kundnöjdhet.
Vara främsta kontaktperson för din kundportfölj i pågående leverans - i nära samarbete med dina kollegor.
Följa upp och agera proaktivt på kundernas behov genom möten, uppföljningar och systemstöd.
Delta i projekt vid införande av nya kunder/system.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har några års erfarenhet av Customer Success, Account Management eller en likvärdig kundnära roll. Har du även en eftergymnasial utbildning inom IT/tech, affärsutveckling eller likvärdigt område bedöms detta meriterande. Du är van att självständigt driva långsiktiga kundrelationer med fokus på kundnöjdhet, kundupplevelse och utveckling. Vidare har du mycket god systemvana, där erfarenhet inom SaaS-bolag, CRM-system och automatisering eller liknande områden anses fördelaktigt. Du behärskar svenska och engelska flytande, där språkkunskaper inom finska anses meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du är en självgående och prestigelös person som trivs med att ta ägandeskap över dina kundrelationer. Du är relationsskapande, med en varm och förtroendeingivande framtoning. Samtidigt är du strukturerad och proaktiv i ditt arbetssätt, med ett genuint affärsintresse och har en förmåga att skapa värdefulla samarbeten.
Viktigt för tjänsten är:Några års arbetslivserfarenhet inom Customer Success, Account Management eller likvärdig kundnära roll.
Vana av att självständigt driva långvariga kundrelationer, med ansvar för kundnöjdhet, kundupplevelse och utveckling av kundrelationen.
Mycket god systemvana, där erfarenhet inom SaaS-bolag, CRM-system och automatisering eller liknande områden ses som fördelaktigt.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Meriterande för tjänsten är:Relevant eftergymnasial utbildning, sannolikt inom IT/tech, affärsutveckling eller område som kan bedömas likvärdigt.
Goda språkkunskaper i finska.
Avys erbjudande
Avy är marknadsledande i Europa inom sitt segment och befinner sig i en spännande tillväxtresa. Hos Avy får du möjlighet att vara med och forma framtiden i ett innovativt SaaS-bolag som ständigt utvecklas och tar nya marknader. Du blir en del av ett engagerat och ambitiöst team med stark gemenskap, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar både professionell och personlig utveckling.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.Placering: Centrala Stockholm.Lön: Enligt överenskommelse.
