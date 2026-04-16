Customer Success Manager
2026-04-16
Customer Success Specialist - en nyckelroll i den gröna omställningen
Företaget är ett snabbväxande bolag inom elektrifiering och hållbar mobilitet. Med målet att göra övergången från fossila bränslen till el enkel och tillgänglig utvecklar och levererar bolaget smidiga lösningar för installation, drift och förvaltning av laddinfrastruktur i bostadsfastigheter.
Sedan etableringen i Sverige 2022 har verksamheten vuxit snabbt, med stark närvaro på flera orter och högt satta ambitioner för framtiden. Organisationen består i dag av över 70 engagerade medarbetare runt om i Europa som delar övertygelsen om att deras arbete bidrar till verklig förändring. Tillsammans bygger de en ledande plattform för framtidens laddlösningar i bostadsnära miljöer. En central del i bolagets kultur är att företagets tillväxt ska ske i samma takt som medarbetarnas utveckling.
ArbetsplatsenFöretaget erbjuder en dynamisk och samarbetsinriktad arbetsmiljö där engagemang, ansvarstagande och initiativkraft värderas högt. Här får medarbetare möjlighet att vara delaktiga i en expansiv tillväxtresa och arbeta tätt tillsammans med kollegor i flera europeiska länder. Arbetet präglas av korta beslutsvägar, högt tempo och ett tydligt fokus på hållbarhet och kundnytta.
Om rollenI takt med att andelen elbilar ökar växer också behovet av att långsiktigt stötta och utveckla befintliga kunder. Företaget söker därför en Customer Success Specialist till Stockholm med ansvar för att säkerställa hög kundnöjdhet, lojalitet och fortsatt tillväxt inom kundbasen.
Rollen innebär ett helhetsansvar för kundrelationerna och är en viktig del av det kommersiella teamet. Genom ett proaktivt och affärsdrivet arbetssätt bidrar rollen till att kunderna får maximalt värde av företagets lösningar.
AnsvarsområdenUtveckla, stärka och förvalta långsiktiga relationer med befintliga kunder
Arbeta proaktivt för att säkerställa hög kundnöjdhet och värdeskapande samarbeten
Identifiera nya behov, affärsmöjligheter och expansionspotential inom kundbasen
Driva initiativ, förbättringar och gemensamma projekt tillsammans med kunder
Ansvara för löpande kunddialog, uppföljning av kundnöjdhet samt omförhandlingar
Kvalifikationer och egenskaper
Företaget söker en person med erfarenhet av en kundnära och kommersiell roll, exempelvis inom customer success, account management eller försäljning. Rollen passar någon som trivs med att ta initiativ, bygga förtroendefulla relationer och arbeta långsiktigt med kunder.
För att lyckas i rollen krävs förmåga att arbeta strukturerat, ta ägarskap och hantera både positiva och mer utmanande kunddialoger på ett professionellt och tryggt sätt. Rollen kräver flytande svenska och engelska i tal och skrift, där svenska är ett krav i kunddialoger. B-körkort är meriterande.
VärderingarBolaget vilar på tre grundläggande värderingar:
Kunden först - Förarna och användarna av laddlösningarna prioriteras alltid
Fokuserat genomförande - Fokus ligger på det som skapar störst värde
Styrka i människorna - Tillsammans byggs lösningar för en bättre morgondag
För den som identifierar sig med dessa värderingar och vill vara med och driva den gröna omställningen framåt erbjuder företaget en möjlighet att göra verklig skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288
