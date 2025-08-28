Customer Service Specialist (m/f/d)
2025-08-28
Who we are
Let's be honest, finance is complicated. So we at Arvato Financial Solutions are proud to be guiding international as well as renowned local companies through the complex world of cash flows. Whether our customers sell shoes in e-commerce or offer telecommunications services, our services ensure efficient credit management for the best possible financial performance. Our approximately 7,500 employees solve new challenges in payments and complex data riddles every day, and do so cleverly, analytically and with an eye for every little detail as that is our DNA. We are seeking colleagues who want to take an active part in this - whether they are young professional, IT specialists, data analysts, advisers, managers or lateral entrants. And thanks to our presence in around 20 countries with a focus on Europe and America, there will usually be the right job available nearby. Innovate Yourself.
Är du passionerad för kundservice och vill ha en roll där du får daglig kundkontakt kombinerat medadministrativt arbete i högt tempo? Då kan detta vara möjligheten för dig! Vi söker engageradkundtjänstmedarbetare till vårt team i Varberg. Om du drivs av att hjälpa människor och tycker att det är viktigtatt alltid ge det lilla extra - tveka inte att ansöka redan idag!Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
* Besvara kundernas frågor om fakturor via telefon, mejl och chatt
* Utföra administrativa uppgifter som löpande ingår i det dagliga arbetet
* Säkerställa att varje kund får förstklassig service och ett professionellt bemötande
Vem är du?
* Du trivs i ett dynamiskt arbetsklimat och älskar att leverera kundservice i världsklass
* Du är en lagspelare som bidrar till teamets framgång och är mån om att skapa en bra arbetsmiljö
* Med en positiv inställning och öppenhet för förändringar tar du initiativ och ser möjligheter
* Din personlighet präglas av lyhördhet, energi, flexibilitet och du har en stark känsla för professionell service
* Du talar och skriver både svenska och engelska obehindrat
* Har du erfarenhet av servicearbete, gärna via telefon och mejl, är det meriterande men inte ett krav
Vilka är vi?
Riverty är ett internationellt och växande företag med starkt ägarskap och långsiktigt fokus. På vårt kontor iVarberg är vi omkring 225 medarbetare, varav ca 30 arbetar inom kundservice. Vår företagskultur bygger på treviktiga värderingar: "We live our products", "We make each other successful" och "We are here to win". Dessa genomsyrar allt vi gör och är en central del av vår dagliga verksamhet.
Praktisk information:
* Tjänsterna är en tillsvidare och en visstidsanställning på heltid, med placering på vårt kontor i Varberg
* Tillträde så snart som möjligt, enligt överenskommelse, fram till 2025-09-07
* Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb.
Riverty Sweden AB Kontakt
Philip Bergdahl +46 (0)739 444571
