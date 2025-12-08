Customer Experience till Klang
2025-12-08
Klang.ai är en privacy-fokuserad AI-tjänst som hjälper organisationer att dokumentera samtal och möten på ett säkert och effektivt sätt. Vår lösning används av verksamheter med höga krav på integritet och efterlevnad, som offentlig sektor, juridik och försäkring.
I rollen blir du navet mellan våra kunder och vår produkt. Du ser till att varje kund kommer igång snabbt, får ut det mesta av Klang och upplever ett tydligt värde - i varje kontakt.
Ansvarsområden
Specifika kunder
Guida kunder genom onboarding och aktivering i olika delar av produkten
Hjälpa dem att få konkret nytta från start och löpande
Bli expert på Klang och våra olika arbetsflöden
Kunddialog och support
Hantera daglig kontakt med kunder - snabbt, tydligt och lösningsorienterat
Fånga upp behov och frågor, och föreslå smarta arbetssätt
Identifiera mönster och ta initiativ till förbättringar
Guidning och självservice
Skapa guider, mallar och walkthroughs som gör kunder självgående
Bidra till att effektivisera vårt stöd och förbättra kundresan
Vi tror att du Har erfarenhet av kundrelationer, gärna inom CS, support eller SaaS
Har god teknisk förståelse och lätt att lära nya verktyg
Kommunicerar klart och enkelt - både på svenska och engelska
Är strukturerad och kan hantera flera kunddialoger samtidigt
Har ett starkt driv att skapa värde i varje kontakt
Ser gärna mönster och förbättrar processer när det behövs
Tänker ett steg före - och löser problem innan de uppstår
Har intresse för AI och nya sätt att arbeta
Varför Klang?
Klang är ett snabbt växande AI-bolag som sätter integritet och säkerhet först för kunder som behöver det som mest. Du får en roll med tydlig påverkan på både kundupplevelse och produktutveckling. Det är ett litet och fokuserat team med högt tempo och starkt engagemang.
Låter det som du? Vänta då inte med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, och annonsen kan tas ner innan slutdatum om tjänsten tillsätts. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9634262